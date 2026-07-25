Karol G tuvo emotivo gesto con un fan durante su concierto en Chicago: lo dejó sin palabras

Karol G inició su gira 'Viajando por el mundo Tropitour' por todo lo alto con su primera presentación en Chicago, Estados Unidos. Durante el espectáculo, la cantante colombiana protagonizó un emotivo momento al sorprender a uno de sus fanáticos con un gesto que rápidamente llamó la atención de los asistentes y usuarios en redes sociales.

Artículos relacionados Lionel Messi Nuevo video revelaría las fuertes palabras que Messi le dijo a Cucurella en la final del Mundial 2026

¿Cuál fue el gesto que tuvo Karol G con un fan en su concierto de Chicago?

A través de redes sociales, varios asistentes al primer concierto de 'Viajando por el mundo Tropitour' de Karol G han compartido videos del especial momento que vivieron junto a la artista colombiana. Los fanáticos destacaron la cercanía que tuvo la cantante durante el espectáculo y el gesto que protagonizó con algunos de ellos.

Karol G emocionó a una fan con inesperado gesto durante su concierto en Chicago. (Foto: Ethan Miller/Getty Images/AFP)

Además de sorprender al público con una puesta en escena llena de color y una presentación que dejó grandes comentarios, la artista decidió acercarse a sus seguidores, tomarse fotografías e incluso invitarlos a cantar algunas de sus canciones junto a ella.

Uno de los momentos que más llamó la atención ocurrió cuando la intérprete de 'Verano Rosa' vio a un fan que, entre la emoción del concierto, le pedía que firmara su disco. La cantante no dudó en acercarse, preguntarle su nombre y plasmar una dedicatoria especial en el álbum.

Como detalle adicional, 'La Bichota' besó el disco antes de entregárselo, un gesto que provocó gritos y aplausos entre los asistentes que presenciaron la escena.

Artículos relacionados Claudia Bahamón Claudia Bahamón sufrió un fuerte impacto en el rostro por Emiro en MasterChef Celebrity

¿Cómo reaccionaron en redes al gesto de Karol G con un fan durante su concierto?

El gesto de Karol G con un fan durante su concierto en Chicago generó múltiples reacciones en redes sociales. En los comentarios del video que circula en TikTok, varios usuarios destacaron la suerte del seguidor al poder recibir una dedicatoria especial de la artista y vivir un momento que difícilmente olvidará.

Karol G se presentó en Chicago para dar inició a su gira 'Viajando por el mundo Tropitour'. (Foto: VALERIE MACON / AFP)

Además, algunos internautas aprovecharon la publicación para preguntar en qué lugar del escenario o del recinto estaba ubicado el fan, con la esperanza de tener una experiencia similar en los próximos conciertos de la paisa durante el 'Tropicoqueta Tour'.

Artículos relacionados Karol G Karol G recibe críticas tras detalles que relacionan con Feid al comenzar su tour

¿Cuándo se presentará Karol G en Colombia con su gira 'Viajando por el Mundo Tropitour'?

Los seguidores colombianos de Karol G ya tienen fecha para reencontrarse con la artista paisa.

La cantante llegará a Bogotá como parte de su gira 'Viajando por el Mundo Tropitour' con tres presentaciones programadas para los días 4, 5 y 6 de diciembre de 2026 en el Estadio El Campín.