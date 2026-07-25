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Richard Ríos reveló cuál es el famoso que considera más atractivo que él

Richard Ríos sorprendió a sus fans al decir cuál es el famoso que, según él, le gana en atractivo, generando todo tipo de reacciones en redes.

Daniel Felipe Martínez Por: Daniel Felipe Martinez
Richard Ríos reveló cuál es el famoso que considera más guapo que él
Richard Ríos reveló cuál es el famoso que considera más guapo que él. (Foto izquierda: CHANDAN KHANNA / AFP | Foto derecha: Freepik)

Richard Ríos volvió a dar de qué hablar entre sus seguidores tras participar en una divertida dinámica de preguntas rápidas, en la que sorprendió al revelar quién es el famoso que, según él, lo supera en atractivo físico.

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¿Cuál es el famoso que considera Richard Ríos que es más atractivo que él?

Tras su participación en el Mundial de 2026, Richard Ríos ha aprovechado su tiempo libre para descansar y compartir con sus seguidores algunos momentos de sus vacaciones en redes sociales.

Richard Ríos en el Camping World Stadium
Richard Ríos confesó qué famoso considera más lindo que él. (Foto: Leonardo Fernandez/Getty Images/AFP)

Precisamente durante uno de esos días de descanso, el futbolista fue abordado por un creador de contenido mientras asistía, al parecer, a un evento musical.

En el video que circula en TikTok, el jugador aceptó participar en una divertida dinámica en la que debía escuchar el nombre de varios famosos colombianos y detener el juego hablando únicamente cuando considerara que alguno era más atractivo que él.

Tras escuchar varios nombres, en los que se encontraban Reykon, La Liendra, Manolo Cardona, Rafael Novoa, Yeferson Cossio, Carlos Torres y Ryan Castro, a los que no considero atractivos, Richard detuvo el juego al escuchar el nombre de Maluma.

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¿Qué dijeron en redes sobre la confesión de Richard Ríos al asegurar que Maluma es más atractivo que él?

La confesión de Richard Ríos no pasó desapercibida entre los usuarios, quienes rápidamente comenzaron a dejar sus opiniones en los comentarios del video.

Mientras algunos estuvieron de acuerdo con su elección y aseguraron que "todos pierden con Maluma", otros consideraron que hay más famosos colombianos que también destacan por su atractivo.

Richard Ríos y Maluma
Richard Ríos confesó que considera que Maluma es más atractivo que él. (Foto izquierda: CHARLY TRIBALLEAU / AFP | Foto derecha: VALERIE MACON / AFP)

Varios internautas incluso mencionaron nombres como Rafael Novoa y Carlos Torres, afirmando que ellos también podrían estar por encima en ese aspecto.

Asimismo, algunos aprovecharon el momento para debatir sobre el atractivo del futbolista y expresar que, a su juicio, su imagen está sobrevalorada.

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¿Quién es la novia de Richard Ríos?

La pareja de Richard Ríos es la modelo e influencer brasileña Madu Carvalho. Aunque ambos suelen mantener su relación lejos de los reflectores, en varias oportunidades han compartido momentos juntos, lo que ha despertado el interés de los seguidores del futbolista colombiano.

Su romance comenzó durante la etapa de Richard Ríos en el fútbol brasileño y, desde entonces, Madu se ha convertido en una de sus principales apoyos.

Incluso estuvo presente en varios compromisos del Mundial de 2026 para alentarlo desde las tribunas mientras defendía la camiseta de la Selección Colombia.

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