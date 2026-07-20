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Maluma le envía mensaje a Messi tras final del Mundial 2026

El cantante paisa conocido como Maluma no dudó en mostrar su admiración por Messi tras la derrota de Argentina contra España en el Mundial 2026.

María Alejandra Soto Por: María Alejandra Soto
El cantante paisa conocido como Maluma no dudó en mostrar su admiración por Messi tras la derrota de Argentina contra España en el Mundial 2026.
El cantante paisa conocido como Maluma no dudó en mostrar su admiración por Messi tras la derrota de Argentina contra España en el Mundial 2026 | Fotos: AFP / VALERIE MACON | TIMOTHY A. CLARY

En las historias de su cuenta oficial de Instagram con más de 63 millones de seguidores, el famoso y talentoso cantante paisa de música urbana conocido como Maluma reposteó la foto que la Selección Argentina publicó de Messi con la medalla de subcampeón del mundo del 2026.

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¿Qué tanto admira Maluma a Messi?

El cantante quiso demostrar su admiración por el ídolo argentino pese al resultado de la final del Mundial 2026 que dejó a España como campeones del Mundo y arrebatándole de las manos el bicampeonato al equipo sudamericano.

Así fue la reacción de Messi tras perder la final del Mundial
La reacción de Messi tras perder la final del Mundial contra España. (AFP/ TIMOTHY A. CLARY)

Como texto en su historia y para demostrar lo mucho que lo admira, Maluma escribió:

“@leomessi [emoji de una cabra] ¡El mejor de todos los tiempos!”, demostrando que, para él, Messi está por encima de todos los jugadores de fútbol de la historia.

En los comentarios de su historia, muchos fans de Maluma se mostraron de acuerdo con él, pues parece que son tan fans de Messi y Argentina como el artista musical.

¿Cómo se vivió la final del Mundial 2026?

El partido que se llevó a cabo en MetLife Stadium de Nueva Jersey inició a las 2:00 p.m. y los dos finalistas del campeonato empezaron mostrando un nivel inigualable de fútbol. Sin embargo, España fue tomando más confianza que Argentina y empezó a tener más llegadas al arco que el equipo latinoamericano.

Sin embargo, tanto la defensa como el arquero de la Albiceleste frustraron cada posibilidad de gol por parte del equipo europeo, pero la desesperación y el miedo comenzó cuando expulsaron a uno de sus jugadores.

Los primeros 90 minutos del encuentro terminaron en empate y fue por esto que tuvieron que irse al alargue y ahora sí, en manos de Ferrán Torres, España consiguió el gol que tanto esperaban para coronarse como campeones del mundo.

Las lágrimas de los hinchas argentinos empezaron a brotar y finalmente, tras más de dos horas jugando y dejándolo todo en la cancha, se terminó el encuentro que acabo en conflictos por parte de varios jugadores de los dos equipos.

Messi, sin embargo, no reveló su frustración arremetiendo contra el rival, sino que la tomó con mucha más calma y tristeza, dejó que sus lágrimas hablaran por sí solas y se sentó en el césped a quitarse los guayos, pues sabía con certeza que se había acabado una era: la suya en los mundiales.

Así fue la reacción de Messi tras perder la final del Mundial
La reacción de Messi tras perder la final del Mundial contra España. (AFP/ TIMOTHY A. CLARY)

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