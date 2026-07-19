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El conmovedor gesto de Lamine Yamal con Messi tras la derrota de Argentina: ¿qué hizo?

Mientras los españoles celebraban eufóricamente, Lamine Yamal captó la atención con sorpresivo gesto con Lionel Messi.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Lionel Messi y Lamine Yamal en el terreno de juego.
El gesto de Lamine Yamal con Lionel Messi en la final del Mundial 2026. Foto | Juan Mabromata - Franck Fife.

Este domingo 19 de julio, se vivió una final de lujo en la que España logró imponerse como campeón luego de un partido en donde se enfrentó contra Argentina y anotó un único gol que le permitió conseguir la tan anhelada victoria que estuvieron persiguiendo durante todo el encuentro.

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¿Cuál fue el gesto de Lamine Yamal con Lionel Messe tras la victoria de España frente a Argentina?

Tras el triunfo de la selección española en la final de esta edición del torneo mundial, recientemente se hizo viral en redes sociales el gesto que tuvo Lamine Yamal con Lionel Messi, quien en medio de la derrota, permaneció por varios minutos tendido en el suelo con evidente conmoción por no poder obtener el título.

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Y es que, justo cuando el 10 de Argentina se encontraba cabizbajo en la cancha, Yamal decidió tomarse unos segundos para buscarlo y, posteriormente, darle un fuerte de abrazo.

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"Te amamos Messi", "Grande capo, Argentina hoy se pierde mañana se gana", "La grandeza sigue intacta", "Gracias por todo Lio", "La imagen de un hombre realizado", "Sos un grande Lio", ""Nuestro capitán por siempre", son algunos de los comentarios que se puede leer por parte de los aficionados.

Así fue la reacción de Messi tras perder la final del Mundial
La reacción de Messi tras perder la final del Mundial contra España. (AFP/ TIMOTHY A. CLARY)

¿Qué hizo Lamine Yamal tras la victoria de España frente a Argentina? Esto sucedió

El gesto del actual jugador del Barcelona con el argentino, se convirtió en uno de los más llamativos de la final, pues además de ser protagonizado por uno de los jugadores más importantes del mundo, también se trata de una de las grandes promesas del fútbol.

Así mismo, otro de los detalles que capturó las miradas de los hinchas, fue el hecho de que Messi se pusiera de pie para recibir el abrazo del joven futbolista.

Messi, Yamal
Lamine Yamal se acercó a Lionel Messi para abrazarlo. | Foto Patricia de Melo Moreira / AFP.

¿Cómo reaccionó Lionel Messi tras la derrota de Argentina frente a España?

Por su parte, el capitán de la albiceleste se mostró afectado ante las cámaras, especialmente cuando miró fijamente a la tribuna y fue alentado por los hinchas, quienes no pararon de ovacionarlo para reconocer la que fue su última participación en un Mundial de Fútbol.

Messi, entre lágrimas por no alcanzar la cuarta copa para su país, fue despedido del estadio como el gran ídolo que es y seguirá siendo.

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