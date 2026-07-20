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Los momentos más tiernos de Keyne, hermanito de Lamine Yamal, tras el triunfo de España

Keyne, el hermanito de Lamine Yamal, se llevó todas las miradas con estos tiernos momentos en la final del Mundial 2026.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
Así fueron los momentos más tiernos de Keyne, el hermanito de Lamine Yamal, tras la victoria de España.
Así fueron los momentos más tiernos de Keyne, el hermanito de Lamine Yamal, tras la victoria de España. (Foto AFP: Franck Fife).

La victoria de España en el Mundial de fútbol 2026 no solo dejó imágenes de celebración por el título, sino también varios momentos protagonizados por Keyne, el hermano menor de Lamine Yamal. Sus gestos y apariciones durante y después del encuentro contra Argentina llamaron la atención de los aficionados, quienes destacaron las escenas más tiernas que dejó el festejo por medio de las redes sociales.

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¿Quién es Keyne, el pequeño hermano de Lamine Yamal que enterneció tras la victoria de España en el Mundial 2026?

La final de la copa del mundo no solo estuvo marcada por la victoria de la selección española, sino también por las tiernas apariciones de Keyne Yamal, el hermanito de Lamine Yamal, quien estuvo presente a lo largo de esta importante travesía para el futbolista.

Lamine Yamal en la final del Mundial 2026.
La emotiva celebración de Lamine Yamal y su hermano Keyne. Foto | Odd ANDERSEN.

Tras semanas del torneo, internautas comenzaron a tomarle cariño a Keyne por su espontaneidad durante los encuentros deportivos que enfrentó España y la gran final no fue la excepción.

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Al llegar el momento decisivo en redes sociales comenzaron a anunciar que el menor se encontraba en las gradas disfrutando del partido justo después de que las cámaras lo enfocaran animando a España.

Desde entonces, imágenes del menor comenzaron a apoderarse de las redes sociales, especialmente cuando España se coronó campeón, pues fue justo en ese momento que el menor pudo ingresara la cancha para reencontrarse con Lamine y acompañarlo en esta gran alegría.

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¿Cuál fue el marcador con el que España logró convertirse en el campeón del Mundial de fútbol 2026?

El pasado domingo 19 de julio se disputó la final entre Argentina y España en el MetLife Stadium, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, Estados Unidos. Tras 90 minutos reglamentarios y 30 de tiempo extra, la selección española se quedó con el título del Mundial de 2026 gracias a un gol de Ferran Torres en el minuto 106, con el que venció 1-0 al conjunto argentino.

Con este resultado, España se consagró campeona del Mundial de 2026 y sumó un nuevo título a su historia, mientras que Argentina cerró su participación como subcampeona tras caer por la mínima diferencia en la final.

Lamine Yamal con su hermano Keyne.
Keyne se volvió tendencia por su icónica reacción en el Mundial 2026 (FOTO POR LLUIS GENE / AFP).
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