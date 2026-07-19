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Nuevo sismo sacudió a Colombia recientemente: esta fue su magnitud

El Servicio Geológico reportó el más reciente evento sísmico que se sintió en Colombia, tras varios temblores en el día.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Nuevo movimiento telúrico sacudió a Colombia
Nuevo sismo sacudió a Colombia. (Foto/ Freepik)

El Servicio Geológico Colombiano recientemente reportó a través de sus redes que tembló nuevamente en el país, detallando su magnitud y profundidad.

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En los últimos días, Latinoamérica ha estado en alerta debido a que ha temblado mucho, pues el viernes se reportó un fuerte evento sísmico en México de 7.4, este alcanzó a países como Guatemala y el Salvador; de hecho, hubo alerta de tsunami.

Ese mismo día, en cuestión de dos horas, hubo hasta cuatro replicas en ese país, lo que aumentaba la preocupación entre los mexicanos, más por el protocolo de alerta que se activó.

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Así mismo, en Perú, sobre le mediodía de este domingo, se reportó un sismo que sacudió a Perú anoche 18 de julio, el cual dejó a seis personas fallecidas y más de 30 personas heridas; así mismo, según información, hay al menos 300 damnificados.

¿De cuánto fue el evento sísmico en Colombia y en dónde se sintió?

En horas de la tarde de este domingo 19 de julio, mientras todos estaban conectados con la final de La Copa Mundial FIFA 2026, en Colombia se registró varios eventos sísmicos, el más reciente fue sobre las 4:58 con magnitud de 3.1.

Colombia registró un nuevo sismo en las últimas horas
Nuevo movimiento telúrico sacudió a Colombia. (Foto/ Freepik)

Sin embargo, en sus redes reportó otro temblor, el cuál sacudió al país sobre las 2:33 pm, con una magnitud de 3.1 y profundidad de 145 km; su epicentro fue Los Santos, Santander.

Por fortuna, fue muy leve y no ha sido reportado por los ciudadanos a través de las redes, pero así haya sido tan bajo, se alcanzó a sentir en zonas cercanas al epicentro y, de hecho, allá es donde más ocurren estos eventos sísmicos.

¿Cuántos sismos se han registrado en las últimas horas en Colombia?

Según con el reporte que está en la página web oficial del Servicio Geológico Colombiano, tan solo hoy, domingo han temblado ocho veces, en su mayoría con epicentro en Los Santos.

Nuevo sismo sacudió a Colombia
Nuevo sismo sacudió a Colombia. (Foto/ Freepik)

Otros en Antioquia y Chocó, estos, su magnitud no superó los 3.0, pues fueron menores, pero se dieron de maneras muy seguidas.

Se sabe que en Colombia es normal que tiemble hasta cinco veces en el día y estas zonas no corren riesgo con estas magnitudes.

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