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Juan Daniel Sepúlveda reaparece tras confirmarse su ruptura con Andrea Valdiri: “ya no volverá”

Juan Daniel Sepúlveda causó reacciones tras su reaparición en redes, luego de que Andrea Valdiri haya confirmado su ruptura.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Juan Daniel Sepúlveda reapareció con un mensaje tras terminar con Andrea Valdiri
Juan Daniel Sepúlveda reapareció con un mensaje tras terminar con Andrea Valdiri. (Foto/ Canal RCN)

Durante este sábado 18 de julio, el tema de conversación ha sido la supuesta ruptura entre Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda, pues la empresaria fue quien rompió el silencio y anunció a través de sus redes la noticia.

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De acuerdo con lo que dijo la barranquillera, es que contaba públicamente lo que había pasado con su ex, precisamente para evitar rumores, mismos que ya se estaban formando en las plataformas digitales.

Por eso, ella decidió romper el silencio y contarle a la comunidad toda la verdad sobe su vida sentimental; Andrea mencionó que no es fácil, pero que, igual era mejor contarlo. Tras confesar la noticia, ha recibido todo tipo de comentarios.

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Los internautas la cuestionan “por cambiar tanto de novio”, otros le dicen que no haga su vida privada tan pública y, de hecho, la misma Yina Calderón se habría referido al tema, de una manera no tan directa.

Horas más tarde del anuncio, Juan Daniel reapareció en sus redes.

¿Cómo reapareció Juan Daniel Sepúlveda tras el anuncio de su ruptura con Andrea Valdiri?

A través de sus historias de Instagram, Juan Daniel Sepúlveda reapareció en horas de la noche de este sábado, tras horas de que Andrea Valdiri haya confesado que su relación llegó a su fin.

El mensaje de Juan Daniel Sepúlveda tras terminar con Andrea Valdiri
Juan Daniel Sepúlveda reapareció con un mensaje tras terminar con Andrea Valdiri. (Foto/ Canal RCN)

Precisamente, el joven había compartido una foto de ella en sus redes, escribiendo “gracias”, detalle que causó emociones.

Pero, volvió a reaparecer con un video dentro de un carro, enfocando la carretera; al parecer va de copiloto. En el clip, se escucha una canción que parece de despecho.

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“Tu viajaste del cielo y pa’ allá nunca iré. Las foticos privadas, ¿quién te las tomará”. Ese cul*to fue mío y ya no volverá”.

¿Qué se sabe de la ruptura de Andrea Valdiri y Juan Daniel Sepúlveda?

Cuando Andrea Valdiri confesó que ya no estaba con Juan Daniel Sepúlveda, no dio mayores detalles de la ruptura, o sea, no se sabe el motivo que los llevó a tomar esta decisión.

Juan Daniel Sepúlveda reapareció con un mensaje tras terminar con Andrea Valdiri
El mensaje de Juan Daniel Sepúlveda tras terminar con Andrea Valdiri. (Foto/ Canal RCN)

Por su lado, Juan Daniel Sepúlveda tampoco confesó nada, ni ha dado detalles, solo sus historias en donde agradece y se muestra despecho con la canción que revela.

Pero, han generado dudas sobre dicha relación, ya que horas antes de que Valdiri revelara que ya no están juntos, publicó fotos románticas junto a él.

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