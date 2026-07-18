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¿Quién era y a qué se dedicaba Mauro Menéndez, fallecido hijo de la actriz Aylín Mujica?

Mauro Menéndez era apasionado por la música y solía hacer presentaciones a nivel internacional como DJ.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
El hijo de la actriz Aylín Mujica había decidido dedicarse a la música.
Mauro Menéndez destacaba en la música como DJ y productor. Fotos: Referencia Freepik

El mundo del entretenimiento está conmocionado tras confirmarse la inesperada muerte de Mauro Menéndez, hijo de la actriz cubana Aylín Mujica. El hecho ha desatado muchas preguntas.

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Menéndez se encontraba en la Isla de Barbados, donde habría sufrido un infarto mientras miraba un partido de béisbol. Además, ha trascendido que el joven venía sufriendo problemas de neumonía.

Al parecer, pese a sus delicados problemas de salud, Menéndez habría decidido viajar a la isla caribeña, sin imaginar el destino que le esperaría.

¿Quién era Mauro Menéndez, el hijo de la actriz Aylín Mujica que murió en las últimas horas?

Mauro Menéndez fue fruto del matrimonio entre Aylín Mujica y el artista cubano Osamu Menéndez. La actriz tenía solo 19 años cuando dio a luz a Mauro.

Mauro Menéndez era DJ y productor musical, especializándose en el género de la electrónica, lo que le valió reconocimiento a nivel internacional.


Su nombre artístico era MAAHEZ y solía explorar ritmos como house, tech house, latin house y moombahton. Asimismo, trabajó al lado de artistas como DVBBS, Good Times, Ahead, Jenn Morel y San Pacho.

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MAAHEZ llegó a ser reconocido en el medio artístico por temas como ‘Tequila’, ‘La isla de mujeres’, ‘Dirty Flow’, ‘Matadora’ y 'Safari’.

Mauro Menéndez era DJ y productor musical.
Mauro Menéndez tenía 30 años y había decidido dedicarse a la música. Foto: Freepik

Medios internacionales han revelado que Menéndez padecía de neumonía y, aun así, decidió viajar a Barbados, donde completaría tendría actividades a nivel personal y profesional.

¿Cómo reaccionó Aylín Mujica al confirmarse la muerte de su hijo Mauro Menéndez?

Aylín Mujica reaccionó en sus redes sociales tras confirmarse la muerte de su hijo. La actriz compartió unas desgarradoras palabras en su cuenta de Instagram.

"Su ausencia deja un vacío imposible de describir, y aprender a vivir con este dolor será el desafío más grande de toda mi vida, vuela alto mi amor, te vamos a extrañar mucho, pero confío en que Dios te tiene en un lugar maravilloso, solo te pido que me envíes fuerza para poder soportar tanto dolor, gracias a todos amigos y compañeros que me han enviado palabras de aliento”, escribió Mujica en un mensaje que ya suma más de 200.000 likes en Instagram.

Aylín Mujica estaba en Colombia cuando se enteró del fallecimiento de su hijo.
Aylín Mujica compartió un emotivo mensaje en redes tras confirmarse la muerte de su hijo Mauro Menéndez. Foto: AFP - JC Olivera

Aylín se encontraba en Bogotá, Colombia grabando un reality cuando se enteró de la noticia, por lo que al conocer lo sucedido dejó de inmediato de las grabaciones y se puso al frente de los servicios funerales que se derivarán del deceso de Mauro.

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Por ahora, las autoridades investigan las causas reales del fallecimiento de Mauro Menéndez, mientras que la actriz cubana trata de digerir el trágico hecho.

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