Actriz Aylín Mujica se pronuncia públicamente tras la inesperada muerte de su hijo de 30 años

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Mauro Menéndez, el hijo mayor de la reconocida actriz Aylín Mujica y el músico Osamu Menéndez.

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¿De qué murió Mauro Menéndez, hijo de la actriz Aylín Mujica?

Aylín se encontraba en Bogotá, pues es participante de un reality de cocina de una cadena televisiva internacional; en efecto, recibió la devastadora noticia estando en la capital colombiana. Colegas, como periodistas y presentadores, le enviamos sentido pésame a través de la pantalla televisiva.

Según los reportes, Mauro falleció en la noche del jueves 16 de julio a la edad de 30 años. El joven se encontraba en Barbados y la causa del deceso se dio por un infarto y problemas respiratorios.

Mauro Menéndez falleció a los 30 años | Foto Freepik.

Tras conocer la noticia, Aylín se trasladó a la isla. Sin embargo, todavía no había un pronunciamiento en redes, hasta hace poco. A través de su cuenta oficial en Instagram, con más de un millón y medio de seguidores, Aylín Mujica se desahogó y compartió su dolor.

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¿Qué mensaje escribió Aylín Mujica tras la muerte de su hijo Mauro Menéndez?

Con un extenso mensaje, en el que dejó su corazón, la artista subió un carrete de fotografías de su hijo fallecido, al igual que momentos que compartió en vida junto a él y su familia. Como lo haría cualquier madre, ratificó su tristeza.

"Hoy mi corazón está devastado por la partida de mi hijo Mauro. Un ser lleno de luz, de amor, de alegría y de una bondad inmensa, que dejó una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo", se lee en el mensaje.

Asimismo, Mujica consignó que el vacío que siente es difícil de describir y debe aprender a sobrellevarlo con el paso del tiempo, dejándolo todo en las manos de Dios. Finalmente, la actriz expresó el amor que tiene por Mauro.

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