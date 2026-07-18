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Esto vale la entrada más barata para la final del Mundial 2026 Argentina vs. España: ¿le alcanza?

Aunque no es para nada económica, tener una boleta para ver a Argentina vs. España en la final del Mundial 2026 es casi como un sueño.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Final Mundial 2026
Esto vale la entrada más barata para la final del Mundial 2026 Argentina vs. España | Foto Juan Bromata / AFP y Freepik.

El tiempo está contado para la gran final del Mundial 2026. Los equipos que se disputarán la Copa del Mundo son Argentina y España y, por eso, es que es como un sueño poder asistir al magno evento deportivo.

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¿Qué habrá en la final del Mundial 2026?

El fútbol une pasiones, pero tampoco se puede dejar de lado que el factor económico prima en esto. Los precios de las boletas para asistir a uno de los partidos son algo que llama la atención, en especial de los fanáticos a los que no les importa pagar cuantiosas sumas de dinero para vivir la experiencia en directo.

Es por ello que este domingo 19 de julio es la gran final del Mundial 2026. La cita deportiva está programada para las 2:00 de la tarde y se puede ver en las múltiples pantallas del Canal RCN.

Con un show de medio tiempo, el cual se tiene previsto que tendrá una duración de 17 minutos, y más sorpresas, la final del Mundial 2026 promete experiencias que en otras oportunidades nadie ha vivido. Todo esto se llevará a cabo en el Estadio Nueva York.

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Artistas como Shakira, Madonna, Justin Bieber, BTS y Burna Boy estarán presentes, mientras que tampoco se puede dejar de lado a las estrellas que más mencionan: Lionel Messi y Lamine Yamal.

Argentina vs. España
La final del Mundial 2026 será entre España y Argentina | Foto David Ramos / AFP.

¿Cuánto vale la boleta más barata para la final del Mundial 2026?

Ante el auge del Mundial 2026 y la posibilidad de estar en la gran final, la curiosidad es el factor que más permea porque la mayoría averigua sobre los precios de la boletería para ver a Argentina vs. España. No es un secreto que se trata de estrepitosas sumas, aunque vale la pena conocer cuánto cuesta la boleta más barata.

Lo primero a tener en cuenta es que el precio de la boletería en los partidos del Mundial 2026 depende de la ubicación que cada persona elige en el estadio; las ubicaciones más altas suelen ser las que demandan menos inversión de dinero.

Copa Mundo
El trofeo de la Copa del Mundo se exhibe en el Javits Center de Nueva York el 17 de julio de 2026, antes del partido final del torneo de fútbol de la Copa del Mundo 2026 entre España y Argentina | Foto Juan Bromata / AFP.

No obstante, como se mencionó anteriormente, no es para nada barato asistir a la final del Mundial 2026. Esto porque la boleta que se supone es la más barata para este evento tiene un precio de nada más y nada menos que 8.000 dólares, lo que se traduce a más de 25 millones en pesos colombianos.

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Si se desea una ubicación más cercana, los precios están entre los 12.000 dólares y los 38.000 dólares, lo cual es entre 38 y más de 100 millones de pesos en Colombia.

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