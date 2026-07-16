Participante de MasterChef Celebrity es prima de Nicolás Zubiría, ¿quién es?

La nueva temporada de MasterChef Celebrity se estrenará el próximo martes 21 de julio a través de la pantalla del Canal RCN, cuya temporada viene con varias novedades entre ellas la familiaridad de una de las participantes con uno de los chefs.

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¿Quién es el participante de MasterChef Celebrity que es familiar de Nicolás de Zubiría?

El chef Nicolás de Zubiría estará en esta temporada juzgando los platos de los participantes junto con los chefs Belén Alonso y Jorge Raush.

Con más de 20 participantes, los jurados deberán calificar cada una de las preparaciones de las celebridades.

Para esta temporada, Nicolás de Zubiría deberá también calificar las recetas de su familiar, la presentadora Jessica Piñeres.

La modelo y empresaria es conocida por haber estado en el Canal RCN cautivando a los televidentes con noticias de entretenimiento.

Además, es famosa en redes sociales por ser imagen de diferentes de marcas y crear contenido para redes sociales, teniendo más de 500 mil seguidores en Instagram.

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¿Cuál es la familiaridad entre Nicolás de Zubiría y Julieta Piñeres?

La periodista Julieta Piñeres y el chef Nicolás de Zubiría son primos, un parentesco que muy pocos seguidores conocían

En redes sociales ya varios fanáticos han reaccionado al respecto, indicando lo sorprendidos que quedaron con la noticia y destacaron el parecido entre ellos.



Muchos indicaron que esperan que la presentadora tenga el talento para la cocina en el ADN y haga sentir orgulloso al chef con su participación.

Otros señalaron que están a la expectativa sobre qué tan buena puede ser en la cocina, una faceta en la que muy poco se le ha visto.

Cabe destacar que, esta temporada ha sido catalogada como la más exigente, por lo que, las celebridades no tendrán para nada fácil su avance en la competencia.

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No olvides conectarte este 21 de julio a las 8 p.m. para ver el primer capítulo de este reality, que ha cautivado tanto a millones de fanáticos por los retos, recetas, conflictos, lágrimas, aventuras, historias, sonrisas, experiencias y más que viven los participantes en cada episodio.