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Se filtró qué decía la botella del arquero de Inglaterra que causó sorpresa en Argentina

Esto decía la botella del arquero de Inglaterra que cayó en manos de los jugadores de Argentina en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
inglaterra versus argentina en el mundial 2026
Revelaron la información de la botella de agua del arquero de Inglaterra/AFP: ODD ANDERSEN/ROBERTO SCHMIDT

En redes sociales comenzó a circular la fotografía de la botella de agua de Jordan Pickford, el arquero de Inglaterra, durante su enfrentamiento contra Argentina en el Mundial 2026.

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¿Cómo reaccionó Argentina tras ver la botella de agua del arquero de Inglaterra?

Como bien se conoce, muchos equipos suelen anotar en la botella de agua de los arqueros información sobre sus rivales por si llegan a irse a penales y puedan tener una idea de cómo actuar.

argentina contra inglaterra leyendo botella del arquero

En medio del partido durante una pausa se vio a varios jugadores de Argentina, entre ellos Lionel Messi, estar muy atentos a leyendo una botella, la cual los expertos en fútbol, detallaron que se trataba del arquero de Inglaterra.

Luego del triunfo de la albiceleste el preparador físico Luis Martín sorprendió a sus fanáticos en Instagram al compartir una fotografía con la información de la botella y agregando:

"Lástima, no teníamos los mismos planes che". Sin embargo, poco después la eliminó.

Pese a que la bajó, miles de fanáticos la replicaron en redes sociales y comentaron al respecto.

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La botella tenía la lista de apellidos de cada jugador y lo que debía hacer el portero según cada indicación.

Por ejemplo, para Messi decía "Engaña a la izquierda y lánzate a la derecha" y para Paredes decía "Párate a la izquierda y lánzate a la derecha".

Muchos expertos han indicado que, al parecer, los argentinos estaban asombrados por lo acertados que estaban, pues incluso en el video se logra descifrar cuando el futbolista Enzo dijo que en efecto le iba a patear al centro como decía ahí.

messi en la final del mundial 2026

Recordemos que, el partido hubiera llegado a los penales en caso de que hubieran empatado en los 90 minutos reglamentarios y en el alargue, pero Argentina logró obtener la victoria con un resultado 2-1.

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¿Cuándo volverá a jugar Argentina en el Mundial 2026?

La Selección Argentina disputará la final contra la Selección de España este domingo 19 de julio a las 2 p.m. hora Colombia, la cual puedes ver a través del Canal RCN totalmente gratis.
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