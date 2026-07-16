Sara Uribe se pronunció sobre su nueva relación y respondió a comentarios

La presentadora Sara Uribe dedicó un contundente mensaje luego de que se confirmara su relación con el cantante Camilo Méndez.

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¿Sara Uribe tiene nuevo novio?

La modelo paisa se dejó ver muy romántica con el artista Camilo Méndez, quien publicó un video ofreciéndole una serenata y demostrándole lo enamorado que está de ella.

Tras la revelación, la empresaria confirmó su relación y reiteró también lo feliz que está con esta relación.

Luego de la confirmación, miles de internautas reaccionaron al respecto, donde los llenaron de elogios y felicitaciones por su nuevo romance, deseándoles lo mejor en su noviazgo.

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¿Qué dijo Sara Uribe tras los comentarios que recibió por su relación?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia decidió pronunciarse sobre su nueva relación a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi siete millones de seguidores.

Sara Uribe aprovechó para enfocarse en los seguidores que le han dejado mensajes llenos de cariño y amor por darse esta nueva oportunidad en el amor e ignorar los negativos.

Según indicó, a veces se le olvida que las redes sociales también pueden ser un espacio para recibir buena energía y no solo críticas.

"Gracias por alegrarse de verme sonreír. No saben lo mucho que se siente leer personas que simplemente desean que a uno le vaya bien. La vida me ha enseñado que todo pasa, pero el amor que uno recibe con sinceridad se queda para siempre", señaló.

Asimismo, les agradeció por abrazarla desde la distancia, por hacerla sentir tan querida y demostrarle una vez más que su comunidad tiene un corazón enorme.

"Los quiero muchísimo. Que Dios les multiplique todo ese amor bonito que hoy me están regalando", concluyó.

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Por ahora, la presentadora no ha dado más detalles de su relación, pero sus fanáticos esperan que pronto pueda compartir más información al respecto y cuente su historia de amor.

Por lo pronto se sabe que, tendrían solo algunos meses de romance, pues Sara Uribe había detallado en La casa de los famosos Colombia que estaba soltera, por lo que, dicha relación habría surgido después de su salida del reality.