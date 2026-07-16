Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sara Uribe se pronunció sobre su nueva relación y respondió a comentarios

La presentadora Sara Uribe envió un claro mensaje sobre su nuevo romance con el cantante Camilo Méndez.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
sara uribe sobre su nueva relacion
Sara Uribe respondió a comentarios sobre su relación/Canal RCN

La presentadora Sara Uribe dedicó un contundente mensaje luego de que se confirmara su relación con el cantante Camilo Méndez.

Artículos relacionados

¿Sara Uribe tiene nuevo novio?

La modelo paisa se dejó ver muy romántica con el artista Camilo Méndez, quien publicó un video ofreciéndole una serenata y demostrándole lo enamorado que está de ella.

sara uribe dedica mensaje tras nueva relacion

Tras la revelación, la empresaria confirmó su relación y reiteró también lo feliz que está con esta relación.

Luego de la confirmación, miles de internautas reaccionaron al respecto, donde los llenaron de elogios y felicitaciones por su nuevo romance, deseándoles lo mejor en su noviazgo.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Sara Uribe tras los comentarios que recibió por su relación?

La exparticipante de La casa de los famosos Colombia decidió pronunciarse sobre su nueva relación a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi siete millones de seguidores.

sara uribe con camilo mendez

Sara Uribe aprovechó para enfocarse en los seguidores que le han dejado mensajes llenos de cariño y amor por darse esta nueva oportunidad en el amor e ignorar los negativos.

Según indicó, a veces se le olvida que las redes sociales también pueden ser un espacio para recibir buena energía y no solo críticas.

"Gracias por alegrarse de verme sonreír. No saben lo mucho que se siente leer personas que simplemente desean que a uno le vaya bien. La vida me ha enseñado que todo pasa, pero el amor que uno recibe con sinceridad se queda para siempre", señaló.

Asimismo, les agradeció por abrazarla desde la distancia, por hacerla sentir tan querida y demostrarle una vez más que su comunidad tiene un corazón enorme.

"Los quiero muchísimo. Que Dios les multiplique todo ese amor bonito que hoy me están regalando", concluyó.

Artículos relacionados

Por ahora, la presentadora no ha dado más detalles de su relación, pero sus fanáticos esperan que pronto pueda compartir más información al respecto y cuente su historia de amor.

Por lo pronto se sabe que, tendrían solo algunos meses de romance, pues Sara Uribe había detallado en La casa de los famosos Colombia que estaba soltera, por lo que, dicha relación habría surgido después de su salida del reality.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Luisa fernanda w y pipe bueno Luisa Fernanda W

Mamá de Pipe Bueno dedicó amoroso mensaje a Luisa Fernanda W en su cumpleaños

Mamá de Pipe Bueno demostró la gran relación que tiene con Luisa Fernanda W tras dedicatoria en su día especial.

Salomón Bustamante habló de su “amor platónico” y Laura de León no tardó en responderle Laura de León

Laura de León le respondió a Salomón Bustamante tras confesar quién es su “amor platónico”

El actor dedicó un mensaje a Azucena, el personaje interpretado por Laura de León, y la actriz le respondió.

Lorena Altamirano lanzó sorprendente shippeo para un hombre en sus redes: ¿para quién? Talento nacional

Lorena Altamirano lanzó sorprendente shippeo para un hombre en sus redes: ¿para quién?

En medio de los rumores de separación de El Flaco Solórzano con su prometida, Lorena Altamirano dejó curioso mensaje en sus redes.

Lo más superlike

Sale a la luz la causa de muerte de reconocido actor de teatro y televisión Viral

Sale a la luz la causa de muerte de reconocido actor de televisión: así lamentó la noticia su amigo

El fallecimiento del actor conmocionó al mundo del teatro y la televisión. Días después, se conocieron nuevos detalles sobre su muerte.

Karol g sobre feid Karol G

Karol G reveló por qué terminó con Feid, ¿qué dijo?

Hanny Vizcaíno, actriz de Pa' Seguirte Queriendo Hanny Vizcaíno

Hanny Vizcaíno confesó qué es lo que más le gusta de su personaje en "Pa' Seguirte Queriendo"

Isabella Ladera abrió el debate sobre comer la placenta: estos son los beneficios que se le atribuyen Isabella Ladera

Isabella Ladera reveló que comerá su placenta tras parto: estos son los beneficios de esta práctica

Hija de reconocido actor salió del clóset en pleno directo Talento internacional

Hija de reconocido actor sale del clóset en plena entrevista: "Nunca me lo cuestioné"