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Laura de León le respondió a Salomón Bustamante tras confesar quién es su “amor platónico”

El actor dedicó un mensaje a Azucena, el personaje interpretado por Laura de León, y la actriz le respondió.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Salomón Bustamante habló de su “amor platónico” y Laura de León no tardó en responderle
Laura de León reaccionó al mensaje de Salomón Bustamante sobre otra mujer (Foto Canal RCN)

A pocos días del estreno de Pa' seguirte queriendo, Laura de León y Salomón Bustamante volvieron a sacarles una sonrisa a sus seguidores con una divertida interacción en redes sociales.

El actor compartió un mensaje dedicado a Azucena, el personaje que interpreta su esposa en la producción, y la actriz no tardó en responderle, siguiendo el juego como si fuera el personaje de la novela.

El curioso intercambio entre Laura de León y Salomón Bustamante por un mensaje sobre otra mujer
Laura de León sorprendió con su respuesta tras el mensaje de Salomón Bustamante sobre otra mujer (Foto Canal RCN)

¿Qué le respondió Laura de León a Salomón Bustamante en redes sociales?

Semanas atrás, Salomón Bustamante publicó un mensaje en el que hablaba de Azucena, personaje interpretado por Laura de León en Pa' quererte.

En la publicación, el actor aseguró que Azucena era su "amor platónico" y expresó que esperaba algún día encontrar una mujer como ella.

“Dios mío vuelve Azucena… mi amor platónico, ojalá algún día me encuentre con una mujer como ella”, escribió

La respuesta llegó por parte de Laura de León, quien decidió contestarle sin salir del personaje.

Interpretando a Azucena, la actriz le dijo que esperaba que la vida lo premiara muy pronto con una mujer como ella: "espectacular, echada para adelante", que le diera tres hijos y lo acompañara siempre con amor, para finalizar agradeciéndole por el cariño hacia el personaje.

La interacción llamó la atención de los seguidores de ambos actores, quienes destacaron la complicidad de la pareja y el sentido del humor con el que la actriz promociona la nueva temporada de la producción.

¿Cuándo se estrena la nueva temporada de Pa' seguirte queriendo?

Luego del éxito de Pa' quererte, Canal RCN confirmó el estreno de Pa' seguirte queriendo, la continuación de la historia protagonizada por Sebastián Martínez.

La producción sigue la vida de Mauricio Reina, un exitoso diseñador cuya rutina cambia por completo al descubrir que es padre de una niña de ocho años. A partir de ese momento, deberá afrontar nuevos retos familiares, personales y sentimentales mientras aprende a asumir su papel como padre.

La nueva temporada llegará a la pantalla de Canal RCN el próximo 21 de julio de 2026, a partir de las 9:30 p. m., con el regreso de varios de los personajes más recordados por los televidentes.

Laura de León le respondió a Salomón Bustamante tras confesar quién es su “amor platónico”
Pa' seguirte queriendo regresa el 21 de julio a las 9:30 pm (Foto Canal RCN)
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