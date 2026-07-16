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Mamá de Pipe Bueno dedicó amoroso mensaje a Luisa Fernanda W en su cumpleaños

Mamá de Pipe Bueno demostró la gran relación que tiene con Luisa Fernanda W tras dedicatoria en su día especial.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Luisa fernanda w y pipe bueno
Luisa Fernanda W recibe dedicatoria de su suegra/AFP: Jason Koerner

La influenciadora Luisa Fernanda W recibió una amorosa dedicatoria de cumpleaños de su suegra, la madre del artista Pipe Bueno, en marco de su cumpleaños.

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¿Qué le dijo la mamá de Pipe Bueno a Luisa Fernanda W?

Martha Bueno compartió a través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 130 mil seguidores, una emotiva dedicatoria a la creadora de contenido tras cumplir un año más de vida.

mama de pipe bueno felicita a luisa fernanda w

En la publicación agregó una fotografía de la paisa, en la que le expresó lo mucho que la quiere y lo especial que es ella en su familia.

"Hoy le doy gracias a Dios por tu vida. Quiero que sepas cuánto te admiro y lo mucho que te quiero. Eres muy importante para nuestra familia y una persona muy especial. Deseo que este nuevo año de vida esté lleno de amor, salud, alegría y muchos sueños cumplidos", escribió.

Asimismo, pidió que Dios la acompañe y la llene de bendiciones en este nuevo año de vida.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde muchos aprovecharon para dedicar sus respectivos mensajes a Luisa Fernanda W, felicitándola y deseándole lo mejor en su fecha, mientras que otros no dudaron en destacar la gran relación que hay entre ellas.

Muchos señalaron la envidian que sienten al saber que se lleva bien con la mamá de su pareja.

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¿Cómo celebró Luisa Fernanda W su cumpleaños?

La influenciadora reveló que su cumpleaños lo iba a pasar en un evento de una reconocida marca junto con profesionales que siempre soñó con conocer, por lo que, su celebración podría para después junto con su familia.

luisa fernanda w en su cumpleanos

Por el momento, Pipe Bueno no ha compartido ninguna dedicatoria en sus redes sociales, generando expectativa al respecto.

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Por ahora, Luisa Fernanda W sigue viviendo en México con el cantante y sus dos hijos Máximo y Domenic, enseñando a sus fanáticos cómo es su vida en este país y lo mucho que disfrutan, cautivando cada vez más a sus fieles admiradores, que no paran de elogiarlos por la familia que han logrado conformar.

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