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Sale a la luz nueva psicofonía entre los escombros en Venezuela

Un rescatista compartió en redes el escalofriante momento que habría vivido en medio de una construcción en Venezuela.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Inquietante audio captado entre los escombros en Venezuela
Sale a la luz supuesto audio entre los escombros en Venezuela. (Foto/ Freepik)

El miércoles 24 de junio, Venezuela fue sacudida por un doble terremoto, uno de 7.5 y el otro de 7.2 de magnitud, generando un desastre en el cual se han registrado más de 4.000 fallecidos y millas de a damnificados.

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Desde que se presentó esta emergencia, Latinoamérica entera se ha unida para ayudar al pueblo venezolano y allí, han recibido todo tipo de donaciones entre alimentos, ropa, medicinas, herramientas quirúrgicas y entre otros.

Sin duda, este temblor se dio en medio de una crisis que sigue atravesando el país vecino, ya que era una de las zonas más golpeadas por la desigualdad que se vive allí.

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Tras tres semanas de la emergencia, han salido a la luz supuestos fenómenos paranormales que se estarían presentados allí y los cuales, se están viralizando en las redes sociales, en donde no pueden dejar de pasar desapercibidos los momentos escalofriantes.

¿Cuál es la supuesta psicofonía que se registró en la Guaira, Venezuela?

Con el paso de los días, en las plataformas digitales empiezan a circular diferentes momentos paranormales que se han registrado en medio de los escombros en la Guaira, Venezuela.

Sale a la luz supuesto audio entre los escombros en Venezuela
Supuesta psicofonía entre los escombros en Venezuela. (Foto/Freepik)

Hasta el momento, se han registrado supuestas psicofonías y se han visto supuestas apariciones; Sin embargo, se evidencia un nuevo momento que dejaron los pelos de punta.

Al parecer, uno de los rescatistas subió un video en medio de una de las propiedades abandonadas, dejando ver que varios voluntarios fueron a buscar personas y gritaron si había alguien con vida.

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Se alcanza a escuchar claritamente un grito, pero no como si estuviera bajo los escombros, sino cerca de ellos y de acuerdo con lo que escribió, buscaron tanto y nunca encontraron a nadie.

¿Cuáles son los otros supuestos paranormales que se han registrado en medio del derrumbe en Venezuela?

Así mismo, ya han salido a la luz varios momentos supuestamente paranormales, pues en las grabaciones que rondan en redes, se han escuchado voces con lamento diciendo que no tiene un altar y otros diciendo que no lloren.

Supuesta psicofonía entre los escombros en Venezuela
Inquietante audio captado entre los escombros en Venezuela. (Foto/Freepik)

De hecho, también se han visto presencias a lo lejos dentro de las construcciones abandonadas y hasta sombras cuando los rescatistas graban en donde están buscando personas con vida.

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