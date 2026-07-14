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Colombiana se encontró a Haaland y le pidió una foto: esta fue su reacción

En redes circula el video de una colombiana que documentó el momento en el que se encontró al Haaland para pedirle una foto.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Colombiana le pidió una foto a Haaland
Colombiana le pidió una foto a Haaland. (AFP/ ROBERTO SCHMIDT )

El pasado sábado 11 de julio, Noruega quedó eliminada de la Copa Mundial FIFA 2026, tras enfrentarse a Inglaterra en los cuartos de final; el marcador quedó 2 a 1 y el resultado dejó por fuera a Erling Haaland del torneo que le regaló mayor popularidad.

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Sin duda, el noruego ya era una ficha muy famosa en el mundo, pero solo era conocido por los aficionados del fútbol y durante el Mundial, ganó más fanaticada y en la mayoría son mujeres de diferentes países.

Es tanta la fiebre por el goleador que, ya han salido chicas comparadas con él, porque supuestamente los internautas, tiene un gran parecido con el noruego que, no puede pasar desapercibido por donde pasa.

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De hecho, el futbolista, tiene una seguidora en Colombia que presume parecerse a él y ya salió otra creadora de contenido a revelar que le pidió una foto, pero pasó lo inesperado.

¿Qué pasó con la colombiana que le pidió una foto a Erling Haaland?

A través de sus redes sociales, la creadora de contenido Laura Fernanda publicó un video en donde les dice a sus seguidores que se encontró con Erling Haaland y que le pidió una foto.

Colombiana le pidió una foto a Haaland
El encuentro entre una colombiana y Haaland. (AFP/ PATRICIA DE MELO MOREIRA)

Ella explica que quería hacer un tiktok con él, pero le dijo que no, que solo la foto y le pidió a su comunidad que no hiciera comentarios pasados, por respetó al noruego.

En ese momento solo se estaba enfocando a ella, pero luego se movió y se acercó a Haaland, pero no era él en persona, sino una publicidad con su cara. Por supuesto esto generó reacciones, porque algunos creyeron que se trataría del noruego en realidad.

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¿Cuáles fueron las reacciones con el video de la colombiana que supuestamente se encontró a Haaland?

La creadora de contenido hizo reír porque al lado de Erling estaba la imagen de Cristiano Ronaldo y dijo que el portugués se había colado en la foto y luego opinando que él quedó por fuera del Mundial por culpa de su equipo.

El encuentro entre una colombiana y Haaland
Colombiana le pidió una foto a Haaland. (AFP/ Jonathan Nackstrand)

Entre los comentarios, sus seguidores se rieron, mencionando que llegaron a creer que era en serio que se lo había encontrado y algunos hasta dijeron que se habían ilusionado, por lo que le pidieron con sarcasmo que fuera seria.

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