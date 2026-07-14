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Juanfer Quintero le respondió a usuario que lo criticó por celebrar tras eliminación de Colombia

El centrocampista asistió a una fiesta días después de la eliminación de Colombia del Mundial, y fue criticado.

SuperLike Por: Laura Pineda
Juanfer Quintero
Juanfer Quintero reaccionó al video de un creador de contenido que lo criticó por ir a una fiesta (Foto por AFP).

Colombia fue eliminada del Mundial el pasado 7 de julio al perder en penales 4-3 ante Suiza. Tras la derrota de la Tricolor, varios de los jugadores de la selección han expresado su tristeza al obtener este resultado a pesar de los esfuerzos del equipo.

Los jugadores han recibido todo tipo de comentarios en redes sociales por la eliminación de Colombia en el Mundial. Juanfer Quintero, ha sido recientemente criticado al asistir a una celebración familiar, días después de la derrota.

Juanfer Quintero
La reacción de Juanfer Quintero se volvió viral y desató todo tipo de comentarios (Foto por AFP).

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¿Cuál fue el video en el que el influenciador, Sergio Jácome, criticó a Juanfer Quintero?

El creador de contenido, Sergio Jácome, hizo una publicación en la que cuestionó la actitud de Juanfer Quintero al asistir a un evento social tras la eliminación de Colombia en el Mundial.

Sergio Jácome habló sobre cómo algunos integrantes de la Selección Colombia asistían a fiestas, y continuaban con su vida con normalidad, mientras los fanáticos lamentaban la salida de Colombia del Mundial 2026.

Mientras muchos están entusados por la eliminación de Colombia en el Mundial, ya Juanfer volvió al país y se fue de fiesta.

El influenciador también les pidió a los internautas que hicieran caso omiso a los mensajes de los futbolistas tras la derrota de Colombia porque, de acuerdo con él, no eran genuinos.

También les pidió a sus seguidores que dejaran de sufrir por fútbol porque afirmaba que era un dolor innecesario.

Muchachos no suframos por fútbol cuando a los protagonistas todo les da igual.

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¿Cómo respondió Juanfer Quintero frente a las críticas del influenciador Sergio Jácome?

Juanfer Quintero expresó su opinión frente a las críticas del creador de contenido en uno de los comentarios de la publicación, y dio a conocer su desacuerdo:

¿Y qué queres? ¿Te pido permiso para reunirme con mi familia y amigos haber si te parece bien?

El comentario desató una ola de reacciones en redes sociales y generó opiniones divididas. Algunos internautas respaldaron la opinión de Sergio Jácome, mientras otros apoyaron a Juanfer Quintero y resaltaron su esfuerzo en el torneo internacional, a pesar de los resultados obtenidos.

Incluso algunos usuarios le solicitaron a Sergio Jácome que no se tomara el fútbol tan en serio, le recomendaron que “pasara la página”, y le pidieron que reconociera el esfuerzo de los futbolistas.

Juanfer Quintero
Muchos de los internautas apoyaron a Juanfer y respaldaron su buen rendimiento (Foto por AFP).
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