Tom Morello confirmó el fallecimiento de su madre a los 102 años. El músico, conocido por su trabajo como guitarrista de Rage Against the Machine y Audioslave, informó la noticia por medio de una publicación acompañada por dos fotografías: un retrato de ella y una imagen en la que aparece sosteniendo su mano.

El anuncio se produjo días después de que el artista cancelara parte de sus presentaciones en Europa para regresar a Estados Unidos y acompañarla durante su hospitalización.

¿Cómo anunció Tom Morello la muerte de Mary Morello?

El guitarrista compartió la noticia el 12 de julio a través de sus redes sociales. En el mensaje aseguró que su madre permanecería siempre junto a los “Rebeldes de la Luz y la Canción”, una frase breve con la que destacó la relación de ella con las causas sociales, la música y la defensa de la libertad.

¿Cómo anunció Tom Morello la muerte de Mary Morello? Foto AFP Patrick T. Fallon

La publicación mostró un momento personal del artista. En una de las imágenes se observa el rostro de su madre, mientras que en la segunda aparece la mano del músico junto a la de ella. La despedida recibió mensajes de apoyo de seguidores, amigos y representantes de la industria musical.

Días antes del anuncio, Morello había comunicado que no podría cumplir con algunos conciertos programados en Europa. El artista explicó que debía regresar a su país debido al estado de salud de su madre, quien había sido llevada nuevamente a un centro médico.

¿Quién fue Mary Morello y cuáles fueron las causas que defendió?

Mary Morello nació en 1923 y dedicó buena parte de su vida a la educación y al activismo. Fue profesora de Historia en secundaria y utilizó sus clases para enseñar a sus estudiantes sobre los procesos sociales, los derechos civiles y la importancia de conocer realidades diferentes a las de sus propias comunidades.

Tom Morello contó en distintas oportunidades que antiguos alumnos de su madre se acercaban a él para hablarle sobre el impacto que tuvo como docente.

Su actividad pública comenzó desde muy joven. Participó en acciones para entregar alimentos a personas sin hogar y apoyó iniciativas relacionadas con los trabajadores.

Con el paso de los años mantuvo su participación en temas internacionales. Se opuso al apartheid en Sudáfrica, cuestionó diferentes gu3rr4s y apoyó misiones de paz.

Su cercanía con el mundo musical se hizo visible en varios conciertos de su hijo. En algunas ocasiones subió al escenario para presentar a Rage Against the Machine o al propio Tom Morello durante sus actuaciones como solista. Los fanáticos la recuerdan por su entusiasmo y por la manera directa en la que hablaba ante el público.