Maluma reveló el percance de salud que sufrió por eliminación de Colombia

El cantante Maluma sorprendió a sus seguidores en las últimas horas al revelar que superó un complejo percance médico tras la eliminación de Colombia del Mundial.

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¿Qué le pasó a Maluma tras la eliminación de Colombia del Mundial?

Maluma siempre ha demostrado su gran pasión por el fútbol y por la Selección Colombia, motivo por el que estuvo en el Mundial.

El reguetonero paisa confesó recientemente que tras la eliminación del Mundial 2026 no solo le dejó un duro golpe emocional, sino que también terminó afectando su salud.

Yo sé que es demasiado tarde, pero la verdad es que seguimos despechados porque Colombia no está en el Mundial.

A través de sus redes sociales, el intérprete de Hawái y Según quién confesó que, tras el partido, comenzó a sentirse mal y aseguró que el duro golpe deportivo terminó pasándole factura.

Me enfermó y todo, vomito, diarrea, fiebre, dolor de cabeza, a penas me estoy recuperando, estuve enfermo 5 días.

Aunque no entregó mayores detalles sobre su estado, dejó claro que la eliminación de la 'Tricolor' lo afectó tanto en lo emocional como en lo físico.

¿Qué dijo Maluma sobre la eliminación de Colombia del Mundial 2026?

Maluma a parte de su percance de salud, tras la eliminación de Colombia les envió un mensaje de apoyo a los jugadores de Colombia.

El paisa les expresó su agradecimiento por haber dejado todo en la cancha y por haberle dado tantas alegrías a los colombianos.

Recordemos que, el cantante sostiene una gran amistad con varios jugadores del equipo nacional.