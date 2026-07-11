Noruega, una de las selecciones favoritas público del Mundial 2026 se despidió en la tarde del 11 de julio tras perder contra Inglaterra.

Artículos relacionados Selección Colombia Recrean en 3D el gol que falló Jáminton Campaz ante Suiza: así se vio desde la perspectiva del jugador

¿Cómo fue la eliminación de Noruega del Mundial 2026?

La ilusión de Noruega en el Mundial 2026 llegó a su fin y Erling Haaland no pudo ocultar su desazón.

Tras la derrota que significó la eliminación de su selección, el delantero dejó una imagen que rápidamente se volvió viral entre los aficionados.

El sueño de Noruega de seguir haciendo historia en el Mundial 2026 terminó este sábado tras caer ante Inglaterra en los cuartos de final. Una vez finalizó el compromiso, todas las miradas se dirigieron a Erling Haaland, quien fue captado visiblemente afectado por el resultado.

Durante el campeonato, Haaland fue una de las principales figuras de Noruega con siete goles y lideró el ataque de un equipo que logró meterse entre los ocho mejores del Mundial.

Sus actuaciones fueron determinantes para que el conjunto escandinavo firmara una de las mejores campañas de su historia en una Copa del Mundo.

Erling Braut Haaland se despidió del Mundial 2026. (AFP: Justin Setterfield)

¿Cómo reaccionó Haaland tras la eliminación de Noruega del Mundial 2026?

El delantero fue captado por la transmisión oficial mientras permanecía sentado en el banco de suplentes, observando en silencio cómo su selección veía escaparse la posibilidad de clasificar a las semifinales.

La decisión del técnico de Noruega Ståle Solbakken de remplazar a Haaland faltando los 15 minutos para el final de la prorroga ha generado gran debate en redes, sin embargo, no se sabe aún el motivo de este cambio.

Tras el pitazo final, el delantero permaneció varios minutos sobre el terreno de juego mientras asimilaba la eliminación. En videos e imágenes que comenzaron a circular en redes sociales, se le observa con evidente tristeza, recibiendo el consuelo de algunos compañeros y rivales.

¿Cuáles fueron las declaraciones de Haaland tras la eliminación de Noruega?

Hasta el momento, el atacante no se ha pronunciado públicamente sobre la eliminación. Sin embargo, las imágenes de su reacción reflejaron el duro golpe que significó despedirse del Mundial cuando Noruega soñaba con alcanzar las semifinales.

Pese al amargo desenlace, Haaland volvió a demostrar por qué es uno de los mejores delanteros del mundo y uno de los líderes de la nueva generación del fútbol europeo.