Mundial 2026: sale a la luz el último video del futbolista Jayden Adams antes de fallecer

El mundo del fútbol se encuentra de luto tras conocerse el fallecimiento del futbolista de Sudáfrica Jayden Adams en la mañana de este 11 de julio.

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¿Cuál fue el video de Jayden Adams que salió a la luz tras su muerte?

La noticia de su fallecimiento fue confirmada por la South African Football Players Union (SAFPU), que lamentó la pérdida del jugador con un emotivo mensaje en redes sociales.

"La muerte ha privado a nuestra nación y al mundo de un talento excepcional. Recordaremos siempre a Jayden Adams por su humildad, su extraordinario talento y la alegría que aportó al deporte rey. Descansa en paz eterno, campeón", expresó la organización.

En medio de la conmoción por la muerte de Jayden Adams, un video registrado durante la participación de la Selección de Sudáfrica en el Mundial de 2026 ha comenzado a circular masivamente en redes sociales.

Las imágenes muestran al plantel celebrando en el vestuario tras conseguir la histórica clasificación a los octavos de final del torneo.

Mientras la mayoría de los jugadores cantan, bailan y festejan el resultado, Adams permanece sentado, en silencio y con un evidente gesto de tristeza, siendo el único integrante del equipo que no participa de la celebración.

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¿Cuál fue el video de Jayden Adams que salió a la luz tras su muerte?

Esta escena ha llamado la atención en redes sociales por la actitud triste que tenía el jugador, sin embargo, se conoció que Jayden Adams había perdido a su abuela durante el Mundial.

De acuerdo con la información conocida durante el Mundial, el mediocampista de 25 años atravesaba un difícil momento personal, pues su abuela había fallecido un día antes del compromiso frente a República Checa.

Incluso, había sido sustituido en el entretiempo de ese encuentro, una situación que habría impactado su estado de ánimo durante esos días.

Muere futbolista que participó en el Mundial 2026. (Foto: Freepik)

¿De qué murió Jayden Adams?

Hasta el momento, las autoridades y los organismos oficiales del fútbol sudafricano no han informado las causas del fallecimiento del futbolista, por lo que se desconoce qué provocó su muerte.

El Ministerio de Deportes de Sudáfrica confirmó el deceso este sábado y expresó sus condolencias a la familia del jugador, mientras que distintas figuras del fútbol internacional también reaccionaron a la noticia.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, manifestó que sus pensamientos están con los familiares, amigos y compañeros de equipo de Adams, mientras que el ministro de Deportes de Sudáfrica, Gayton McKenzie, aseguró que el país perdió a "un jugador talentoso y una vida joven que aún tenía mucho por ofrecer".