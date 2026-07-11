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Nombran una nueva especie marina en honor a Vozinha tras convertirse en figura del Mundial de 2026

El arquero de Cabo Verde recibió un homenaje científico tras convertirse en una de las figuras del Mundial 2026.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Una nueva especie marina lleva el nombre de Vozinha
Investigador bautizó una nueva especie marina con el nombre del arquero de Cabo Verde. (Foto: AFP)

La historia de Vozinha sigue dando de qué hablar después del Mundial de 2026. El arquero de Cabo Verde, que se convirtió en una de las revelaciones en la Copa del Mundo ahora recibió un reconocimiento en la ciencia.

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¿Por qué la nueva especie marina lleva el nombre de Vozinha?

Su nombre fue usado para bautizar una nueva especie de caracol marino descubierta por un investigador español, en el que sin dudar homenajeo al arquero que llamó la atención por su historia de vida y desempeño.

Un profesor de la Universidad de Oviedo, Jesús Ortea, dio a conocer el descubrimiento de una nueva especie de caracol marino de aproximadamente cuatro milímetros de longitud, al que llamó Aldisa Vozinhai.

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Según explicó el investigador en su obra Historias de la Bioadversidad, la especie fue encontrada durante varias salidas de campo realizadas en el Caribe, específicamente en aguas cercanas a La Habana, en Cuba, y también en la isla de Guadalupe.

Una nueva especie marina lleva el nombre de Vozinha
Investigador bautizó una nueva especie marina con el nombre del arquero de Cabo Verde. (Foto: AFP)

El científico explicó que decidió rendir homenaje al arquero de Cabo Verde después de seguir su participación durante el Mundial de fútbol 2026.

Y esta no es la primera vez que este investigador nombra una especie en honor a un futbolista. En 2019 también bautizó otra especie que descubrió con el nombre de Keylor Navas, en homenaje al exarquero de la selección de Costa Rica y del Real Madrid.

¿Cómo pasó Vozinha de ser figura del Mundial a recibir un homenaje científico?

Josimar José Évora Días es el nombre de pila de Vozinha quien a sus 40 años logró convertirse en uno de los futbolistas virales del Mundial además el jugador con más edad en el torneo.

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No solo la actuación del arquero, también su historia de vida, pues su mamá también se volvió vira luego de que se conocería que no tenía los recursos para viajar a ver a su hijo en el Mundial.

¿Vozinha llegará al fútbol colombiano?

El apodo "Vozinha" nació como un homenaje a su abuela, quien hizo grandes esfuerzos para apoyarlo durante su infancia. Incluso, según se ha contado, llegó a empeñar algunas de sus joyas para que al futuro arquero no le faltara nada.

Otro de los aspectos que generó revuelo en el Mundial es que para Cabo Verde fue su primer Mundial.

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