Karol Samantha rompió el silencio sobre situación de Epa Colombia: “el corazón llora…”
Karol Samantha compartió contundente mensaje en sus redes sociales tras la situación de Epa Colombia.
Epa Colombia este 9 de julio está cumpliendo 30 años y, en medio de los rumores que han circulado en los últimos días sobre su situación, su pareja sentimental, Karol Samantha, compartió un emotivo mensaje dedicado a la creadora de contenido.
¿Qué le dijo Karol Samantha a Epa Colombia en su cumpleaños?
En el último tiempo Karol Samantha ha permanecido al frente de la empresa de Epa Colombia y ha asumido el cuidado de la hija que tienen en común.
A través de sus redes sociales, Karol publicó unas sentidas palabras para felicitar a Epa Colombia en esta fecha especial, mientras la empresaria continúa cumpliendo la condena.
En el mensaje, la pareja de la influenciadora hizo referencia al momento que atraviesan como familia y expresó sus deseos para el futuro.
"No ha sido nuestra voluntad, ha sido la de Dios y aunque fue un día lleno de nostalgia, sé que vendrán tiempos mejores. Bendecidos 30, mamamor", escribió Karol Samantha.
El mensaje llega luego de que, en los últimos días, el nombre de Epa Colombia ha vuelto a convertirse en tendencia debido a varios rumores que han circulado sobre su situación dentro del centro penitenciario.
Entre ellas, se habla de un supuesto aislamiento dentro del centro penitenciario, de que su familia no habría podido comunicarse con ella desde hace algún tiempo e incluso de un presunto embarazo.
¿Dónde está Epa Colombia y por qué el mensaje de su pareja causa revuelo?
Como se conoce, Epa Colombia cumple una condena de cinco años y dos meses de prisión en la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional, decisión relacionada con los hechos registrados durante las protestas ocurridas en el país hace algunos años.
Más adelante, la pareja de Epa Colombia compartió un nuevo mensaje en el que se evidenció visiblemente afectada por no poder estar con ella en esta fecha especial.
En las redes sociales de Epa Colombia, que están a cargo de Karol, compartió:
"Se habla muy poco de quienes esperamos afuera. De quienes aprendemos a sonreír mientras el corazón llora, de quienes criamos hijos, trabajamos, seguimos adelante y, aun así, sentimos el vacío de la persona que amamos".
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