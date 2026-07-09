Kevin Castaño rompió el silencio tras la eliminación de Colombia y así reaccionó Richard Ríos

Kevin Castaño se pronunció por primera vez en redes sociales después de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026.

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¿Qué dijo Kevin Castaño tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026?

El volante compartió una publicación en su cuenta oficial de Instagram en la que recopiló varias imágenes de su participación con la Tricolor durante el Mundial y compartió un emotivo mensaje.

Aunque su participación fue limitada, Kevin Castaño sumó un total de 15 minutos de juego repartidos en dos compromisos. El volante ingresó como suplente en los partidos frente a Uzbekistán y Portugal.

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Este mensaje llegó tras las diferentes versiones que han circulado en redes sociales tras la eliminación de Colombia, donde incluso se ha hablado de presuntos desacuerdos y discusiones dentro del grupo de jugadores.

Kevin Castaño compartió un emotivo mensaje después del Mundial 2026. (Foto: AFP)

Kevin Castaño expresó su agradecimiento por haber vivido la experiencia mundialista y habló sobre el respaldo que recibió.

"No era el final que soñábamos, pero sí un camino que llevaré conmigo para siempre", escribió al comienzo del mensaje.

Más adelante también agradeció a Dios, a sus compañeros, a su familia y a los aficionados que acompañaron a la Selección Colombia durante cada uno de los partidos del Mundial.

Además, aseguró que el equipo se marcha con aprendizajes importantes y con la convicción de seguir trabajando para los próximos retos.

¿Cómo reaccionaron Juan Fernando Quintero y Richard Ríos al mensaje de Kevin Castaño?

Tras la publicación varios hinchas y futbolistas de inmediato reaccionaron con emotivos mensajes.

Uno de los primeros en comentar fue Juan Fernando Quintero, quien respondió con un corazón rojo en señal de apoyo.

Kevin Castaño compartió un emotivo mensaje después del Mundial 2026. (Foto: AFP)

Jhon Arias también dejó su reacción, mientras que Richard Ríos y Gustavo Puerta aparecieron entre los jugadores que le dieron "me gusta" al mensaje de Kevin Castaño.

Cabe recordar que la Selección Colombia salió del Mundial 2026 en los octavos de final tras caer en la tanda de penales frente a Suiza, después de un encuentro que permaneció igualado durante los 120 minutos reglamentarios.

Tras la eliminación se ha generado toda una polémica por supuestos desacuerdos entre los futbolistas y el cuerpo técnico.