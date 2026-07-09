Néstor Lórenzo se pronunció tras su regreso a Colombia: “ningún reproche”

Se conoció a través de las redes sociales que, algunos jugadores de la Selección Colombia regresaron al país en la mañana de este jueves 9 de julio, tras su eliminación de la Copa Mundial FIFA 2026.

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En las imágenes que circulan se ve que, con ellos, estaba Néstor Lorenzo y el equipo técnico, pero faltaron algunos futbolistas, quienes al parecer viajaron a otros destinos. Precisamente, mucho se ha hablado recientemente sobre el futuro del director técnico en la Selección.

Lo que se dice es que el contrato de Néstor va hasta el 31 de julio y se espera que la Federación anuncie sus decisiones frente al tema; por ahora, Colombia vive el duelo que dejó la eliminación de la Tricolor del Mundial.

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Justo, con la llegada de algunos jugadores a Colombia, Lorenzo, quien estaba con ellos, dio unas palabras tras la derrota de la Selección en este importante torneo.

¿Qué dijo Néstor Lorenzo tras llegar a Colombia luego de la eliminación en el Mundial 2026?

A través de una corta entrevista en Win Sports, Néstor Lorenzo dio sus primeras palabras al aterrizar en el Aeropuerto Internacional el Dorado en Bogotá, en la mañana de este jueves.

Néstor Lorenzo reapareció tras la eliminación y esto dijo al volver al país. (AFP/ Juan Mabromata)

El director técnico de la Selección Colombia dijo en cinco segundos su sentir tras regresar de la Copa Mundial FIFA 2026 y reveló: “me gustaría haber seguido, pero acá estamos. Dimos todo, sin ningún reproche”.

Con estas palabras, el argentino regresa, demostrando su desilusión por haber quedado eliminados de la copa mundial.

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¿Quiénes fueron los jugadores de la Selección Colombia que aterrizaron en Bogotá?

Por medio de las diferentes plataformas digitales, se vieron algunas fotos de los jugadores que llegaron a Colombia luego de la eliminación en la Copa Mundial FIFA 2026.

Néstor Lorenzo dejó un contundente mensaje tras regresar a Colombia. (AFP/ ULISES RUIZ)

En ella, se ve que están Jhon Lucumí, Daniel Muñoz, Willer Ditta y Juan Fernando Quintero, pero según la información que mencionaron en redes, es que, de los 26 futbolistas convocados, volvieron solo 14, supuestamente.

En el caso de algunos jugadores, ellos se pronunciaron en redes tras su eliminación, agradeciendo al pueblo por confiar en ellos y lamentando la desilusión.