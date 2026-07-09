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Aida Victoria Merlano abrió debate al hablar de su figura tras el embarazo, ¿qué dijo?

Los internautas no tardaron en responder a la publicación, y opinaron sobre las afirmaciones que acompañaban al video.

SuperLike Por: Laura Pineda
Aída Victoria Merlano
Aída Victoria Merlano habló sobre su proceso postparto (Foto Canal RCN)

Aida Victoria Merlano publicó una historia en la que habló sobre lo que le habían hecho creer sobre la figura de las madres tras la maternidad. Sin embargo, en la publicación dio a conocer que su proceso personal fue diferente y que estaba feliz con el resultado.

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¿Qué dijo Aida Victoria Merlano sobre el postparto?

Aída Victoria Merlano se convirtió en la protagonista de un debate en redes sociales al publicar una historia bailando. Sin embargo, lo que llamó la atención de la publicación fue la frase que la acompañaba.

Aida Victoria Merlano
El hijo de Aida Victoria Merlano ya tiene 11 meses (Foto por Canal RCN).

Te dijeron que tu figura no quedaría igual después de un bebé y aquí estás tú, mejor.

El video causó todo tipo de reacciones en los internautas pues, por un lado, algunos aseguran que la apariencia de física de las madres luego tener a sus hijos se debe a la alimentación saludable y a los buenos hábitos.

Por otro lado, usuarios comentaron que las marcas que quedan luego de ser mamá son “medallas de la prueba de su milagro”.

En ocasiones anteriores, los internautas cuestionaron la pronta recuperación de Aida Victoria Merlano, tras su embarazo. Pues consideran que ella se realizó un procedimiento para lucir con una figura de esa manera, y creen que genera falsas expectativas sobre la etapa postparto en sus seguidores.

Otros usuarios también opinaron que se trata de un tema genético que depende de cada uno. Incluso invitaron a las personas a evitar la comparación con el contenido que consumen en redes sociales, pues creen que es creado para ser aspiracional.

Sin embargo, las opiniones están dividas pues mientras algunos seguidores apoyan a Aida Victoria Merlano, por lo que dijo en la publicación, otros se encuentran en total desacuerdo.

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¿Quién es el hijo de Aida Victoria Merlano?

El hijo de la creadora de contenido, Aida Victoria Merlano, se llama Emiliano quien fue producto de su relación con su expareja Juan David Tejada, también conocido como “el agropecuario”. Su primogénito nació el 29 de julio de 2025, y actualmente tiene 11 meses.

Aida Victoria se conoció con Juan David Tejada debido a proyectos y negocios netamente empresariales. La barranquillera no quería involucrarse amorosamente con nadie, pues recientemente había terminado con el streamer Westcol.

No obstante, la influenciadora se enamoró del empresario, y tiempo después dieron a conocer que tendrían un hijo.

Aida Victoria
Aida Victoria publicó un video en sus historias que generó todo tipo de reacciones (Foto por Canal RCN).

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¿Cómo ha sido el proceso de maternidad de Aida Victoria Merlano?

Tras los primeros meses de postparto, Aida Victoria expresó a sus seguidores que fue un momento difícil lleno de emociones, pues las hormonas le generaron bastantes cambios de humor. También dijo que como hay días oscuros y llenos de cansancio también hay días maravillosos.

Tiempo después, la creadora inició compartiendo videos de sus rutinas como madre, ha dado a conocer reflexiones sobre este rol y ha sido abierta sobre las lecciones que ha aprendido.

En los meses recientes, compartió un video en el que se ve viajando con Emiliano.

 

 

 

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