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Los memes que dejó la participación de Camilo Vargas en la eliminación de Colombia en el Mundial

Los internautas tuvieron diversas reacciones tras la actuación del arquero titular en los penales durante el partido contra Suiza.

SuperLike Por: Laura Pineda
Camilo Vargas
A pesar de que Colombia fue eliminada del Mundial 2026, los internautas destacaron el rendimiento del arquero Camilo Vargas (DAVID RAMOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP).

La Selección Colombia fue eliminada del Mundial 2026 tras ser derrotada por la selección de Suiza en penales 4-3. Una de las figuras que llamó la atención durante los penales fue el arquero titular de Camilo Vargas, quien fue clave en este momento decisivo.

Por esta razón, los internautas expresaron su opinión en redes sociales y destacaron el rendimiento del portero por medio de memes.

Camilo Vargas
El guardameta ha tenido un gran desempeño en el torneo pues completó 300 minutos sin recibir goles en el Mundial (FOTO POR ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP).

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¿Quién es Camilo Vargas, el arquero titular de la Selección Colombia?

Camilo Vargas nació en Bogotá e inició su carrera a los dieciséis años cuando empezó a jugar a las ligas inferiores de Independiente Santa Fe. En 2007 tuvo su debut en la liga profesional, del mismo club, en un partido contra La Equidad.

Dos años después, Camilo Vargas ganó su primer reconocimiento deportivo cuando su equipo ganó la Copa Colombia en 2009.

El bogotano ha sido parte de otros equipos como el Atlético Nacional, el Deportivo Cali, y Argentinos Juniors. Actualmente se desempeña como guardameta en el Club Atlas de México.

Camilo Vargas fue incluido en la lista de los 23 jugadores que fueron convocados a la Copa Mundial de Fútbol en 2014 y se posicionó como el tercer arquero suplente, por lo que no jugó en la cancha, pero llamó la atención al estar en la lista y viajar con la selección.

Su primera actuación oficial con la camiseta tricolor fue en las eliminatorias sudamericanas para el Mundial de Catar del 2022. El 26 de mayo de 2026 fue convocado por el director técnico Néstor Lorenzo para representar a Colombia en el Mundial actual.

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¿Cuáles han sido los memes sobre el arquero de la Selección Colombia?

Camilo Vargas se convirtió en una de las figuras más determinantes en el compromiso, pues logró mantener el arco en cero durante los 120 minutos que duró el partido. Sin embargo, durante los penales Suiza acertó 4 de los cinco goles y eliminó a Colombia.

Pese a esto, los internautas destacaron el papel que desempeñó durante el partido y expresaron que, a pesar de la eliminación, Camilo Vargas es un gran arquero y salvó a Colombia de muchas oportunidades de gol.

En otras publicaciones se celebraron las atajadas que tuvo en el partido contra Suiza y destacaron su agilidad.

¿Cómo fue el desempeño de Camilo Vargas en el Mundial 2026?

El guardameta ha tenido un gran desempeño en el torneo, pues completó 300 minutos sin recibir goles y rompió un récord en la historia de Colombia en los Mundiales.

El logro se materializó tras mantener el arco en cero frente a Ghana, y superó la marca de David Ospina quien acumuló 254 minutos sin recibir goles.

¿Cuál fue la reacción de Camilo Vargas tras la eliminación de la tricolor en el Mundial?

Camilo Vargas fue visto triste al ver a la Selección de Colombia perder su cupo en el Mundial 2026. Incluso el jugador de Suiza, Breel Embolo, lo consoló tras definirse la tanda de penales.

Camilo Vargas
Breel Embolo consuela a Camilo Vargas tras ser eliminado del Mundial (FOTO POR DAVID RAMOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP).
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