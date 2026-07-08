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Ella es la bella esposa del capitán de Suiza quien ha cautivado en el Mundial 2026

Granit Xhaka, capitán de Suiza compartió un mensaje tras el triunfo de Colombia y su bella esposa cautiva en el Mundial 2026.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
El capitán de Suiza se pronunció tras ganarle a Colombia: ella es su pareja que cautiva en el Mundial
¿Qué dijo el Capitán de Suiza al ganarle a Colombia? | AFP: Fabrice Coffrini

El pasado 7 de julio, la Selección Colombia fue eliminada del Mundial 2026 tras su derrota con el equipo de Suiza en los octavos de final durante la tanda de penaltis.

Así también, los internautas se han sorprendido con la pronunciación del capitán de Suiza quien se alegró por el triunfo del equipo de Suiza y sus palabras han generado una gran variedad de opiniones en las distintas plataformas digitales, al igual que su bella esposa.

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¿Cuál fue la pronunciación del capitán de Suiza al ganarle a Colombia?

El nombre de Granit Xhaka, el centrocampista del equipo de Suiza se pronunció mediante sus redes sociales acerca su triunfo al ganarle al equipo colombiano.

El capitán de Suiza se pronunció tras ganarle a Colombia: ella es su pareja que cautiva en el Mundial
Ella es la bella esposa del capitán de Suiza. | AFP: Luke Hales

Por esta razón, el capitán de Suiza compartió a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de tres millones de seguidores, lo que opina sobre el triunfo de Suiza, pues, expresó las siguientes palabras:

“El viaje continúa. El sueño está vivo. Cuartos de final. Sigamos creyendo”, agregó Granit Xhaka, en la descripción de la publicación.

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¿Quién es la bella pareja de Granit Xhaka, el capitán de Suiza?

En medio del reciente triunfo del equipo de Suiza, muchos internautas se han encontrado bajo la expectativa acerca de quién es la pareja de Granit Xhaka.

La mujer que es pareja del capitán de Suiza es Leonita Xhaka, con quien ha tenido la oportunidad de vivir importantes momentos a lo largo de su relación.

El capitán de Suiza se pronunció tras ganarle a Colombia: ella es su pareja que cautiva en el Mundial
¿Cuándo será el partido de Suiza y Argentina? | AFP: Roberto Schmidt

En la actualidad, el futbolista y su pareja se han convertido en una de las más destacadas en el campo del entretenimiento internacional.

¿Cuál será el próximo partido que enfrentará el equipo de Suiza en los cuartos de final en el Mundial 2026?

En medio de la clasificación de Suiza al ganarle a Colombia durante la tanda de penaltis, el próximo partido que se cruzará será con la Selección de Argentina.

El partido se llevará a cabo el próximo sábado 11 de julio y el equipo que resulte ganador entre Argentina y Suiza tendrá la oportunidad de seguir avanzando en el Mundial 2026.

Desde luego, los hinchas del fútbol se han encontrado bajo la expectativa de todo lo que ocurrirá y cuál será la selección que ganará el Mundial 2026.

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