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El Bayern Múnich rompió el silencio y defendió a Luis Díaz tras la eliminación de Colombia, ¿qué dijo?

El Bayern Múnich respaldó a Luis Díaz con un contundente mensaje tras las críticas por su desempeño en el Mundial.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El mensaje del Bayern Múnich a Luis Díaz tras las críticas por la eliminación de Colombia.
Luis Díaz recibió inesperado respaldo del Bayern Múnich tras las críticas por el Mundial 2026. (Fotos: AFP)

Luego de la eliminación de Colombia del Mundial, uno de los jugadores de la Selección que se volvió viral fue Luis Díaz, quien reaccionó desconsolado en el campo de juego.

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¿Por qué Luis Díaz se volvió tendencia tras la eliminación de Colombia del Mundial?

Tras el compromiso en el que Colombia quedó por fuera del Mundial al perder contra Suiza en la tanda de penales, Luis Díaz y varios jugadores se quedaron en el campo visiblemente tristes.

Mientras muchos quedaron conmovidos con la reacción de los jugadores, en especial la de Luis Díaz, el futbolista también estaba siendo criticado en redes sociales, pues para muchos hinchas el jugador colombiano no rinde con la Selección igual que con su equipo, el Bayern Múnich, donde tiene una gran actuación y reconocimiento.

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El equipo alemán, en el último tiempo, ha sumado importantes títulos con la participación de Lucho Díaz.

El mensaje del Bayern Múnich a Luis Díaz tras las críticas por la eliminación de Colombia.
Luis Díaz recibió inesperado respaldo del Bayern Múnich tras las críticas por el Mundial 2026. (Fotos: AFP)

El 23 de mayo de 2026, el Bayern Múnich ganó la Copa de Alemania y, antes de ese triunfo, se coronó campeón de la Bundesliga en abril de este año.

Muchos hinchas comenzaron a reaccionar con críticas tras la derrota de Colombia y la eliminación del Mundial.

¿Qué mensaje le dedicó el Bayern Múnich a Luis Díaz tras la eliminación de Colombia?

Por esa razón, el Bayern Múnich salió en defensa del jugador colombiano con un mensaje en su cuenta oficial de X:

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"¡Qué thriller! ¡Qué p3le@! 🇨🇴 Tras un partido increíblemente intenso, Colombia debe rendirse en la tanda de penales. ¡Cabeza alta, Lucho!"

Y tras el mensaje que publicó el equipo alemán en sus redes sociales, varios usuarios reaccionaron con comentarios como:

El mensaje del Bayern Múnich a Luis Díaz tras las críticas por la eliminación de Colombia.
Luis Díaz recibió inesperado respaldo del Bayern Múnich tras las críticas por el Mundial 2026. (Foto: AFP)

"No jugó un solo partido como lo hace en el Bayern. ¡Ni uno solo!" o "Claro, porque no es lo mismo jugar en el Bayern con esos jugadores top y un entrenador top, que jugar en una selección con buenos jugadores y un buen técnico”, fueron algunos de los comentarios.

Cabe recordar que Luis Díaz llegó al Mundial 2026 después de firmar una de las mejores temporadas de su carrera con el Bayern Múnich, donde registró 26 goles y 23 asistencias.

Sin embargo, en la Copa del Mundo solo logró influir en el partido del debut frente a Uzbekistán y, en los compromisos siguientes, no consiguió tener el mismo impacto.d

 

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