En medio de la eliminación de la Selección Colombia del Mundial 2026, los hinchas del fútbol se han encontrado bajo la expectativa de las distintas predicciones que se han compartido con respecto a cómo le irá al equipo de Argentina.

Por esta razón, Mhoni ha generado una gran variedad de opiniones en las redes sociales tras compartir un pronóstico acerca de cómo le irá al equipo de Argentina en los próximos partidos.

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¿Cuál fue la predicción que compartió Mhoni acerca de cómo le irá a Argentina en el Mundial 2026?

Esto dijo Mhoni sobre la Selección de Argentina. | Foto creada con IA

En las últimas horas, Mhoni Vidente acaparó la atención mediática al compartir su predicción frente a cómo le irá a la Selección de Argentina en los próximos partidos y reveló si irá a la final o no, pues, detalló lo siguiente:

“Hay mucha polémica por lo que pasó con el juego de Argentina, en especial por su partido con Egipto y recuerdo que hace varios años, el equipo ganó el campeonato”, agregó Mhoni.

Por el momento, Mhoni expresó que en la actualidad la Selección de Argentina se encuentra bajo un complicado momento por la polémica en la que se encuentra, pues, reveló que habrá contrincantes con los que tendrá un comprometedor partido:

“De Argentina contra Suiza, Argentina pasa y la final será con un equipo de Europa”, agregó Mhoni.

Con base en esta predicción, Mhoni aprovechó la oportunidad para revelar que la Selección de Argentina podrá ser bicampeón del Mundial 2026 porque un equipo europeo tendrá una importante ventaja.

¿Cuál será el próximo partido que la Selección de Argentina tendrá en el Mundial 2026?

El pasado martes 7 de julio, la Selección de Argentina tuvo la posibilidad de asegurar su pase directo a los cuartos de final, en especial, por ganarle al equipo de Egipto.

Este será el próximo partido que Suiza tendrá con Argentina. | AFP: Esto dijo Mhoni sobre la Selección de Argentina. | AFP: Roberto Schmidt

Mientras que la Selección de Suiza eliminó a Colombia durante la tanda de Colombia, en el que dos futbolistas fallaron en los goles.

Con base en esto, el equipo el próximo sábado 11 de julio, la Selección de Argentina y el equipo de Suiza se enfrentarán para seguir avanzando en el Mundial 2026, manteniendo con gran expectativa a toda la hinchada.