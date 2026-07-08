La Liendra se pronunció con polémico comentario tras la eliminación de Colombia

La Liendra se pronunció tras la eliminación de la Selección Colombia de La Copa Mundial FIFA 2026 y generó reacciones con lo que confesó, pues publicó un video que llamó bastante la atención.

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Sin duda, él como todos los colombianos están pasando un duelo tras la derrota de la tricolor, sin embargo, no se pierde la fe de que algún día se llegue muy lejos en una copa y se espera que, en los siguientes torneos, los colombianos hayan aprendido de los errores frente a Suiza.

Por ahora, la tusa para los ciudadanos se siente y cada uno lo está viviendo a su manera; de hecho, diferentes personalidades están compartiendo sus opiniones al respecto, mientras que otros, ya se sienten tranquilos con los resultados.

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Por su lado, la Liendra se ha visto bastante emocionado por esta época de fútbol, ya que es una de sus pasiones y, por eso, publicó el video diciendo dónde él debería estar.

¿Cuál fue el comentario que hizo La Liendra tras la eliminación de Colombia del Mundial 2026?

A través de sus historias de Instagram, La Liendra compartió un video de él jugando fútbol y allí se puede ver que él marca muchos goles.

La Liendra se pronunció tras la eliminación de Colombia. (Foto/ Canal RCN)

No fue ni uno, ni fueron dos, en realidad, anotó varios, es por eso que, escribió: “Soy lo que le hace falta a la Selección”.

Puede que se haya tratado de solo un comentario sarcástico, pero causó revuelo en las redes; sin embargo, algunos entienden que él lo dijo por el amor que siete por ese deporte.

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¿Qué dijo La Liendra sobre el Mundial 2026?

La Liendra ha transmitido varios partidos de La Copa Mundial 2026 y ha reaccionado a ellos, pues se vio emocionado en el partido de Egipto Vs Argentina.

La Liendra sorprendió con su reacción tras la derrota de Colombia. (Foto/ Canal RCN)

Así mismo, estuvo en los primeros días de la copa del mundo, en donde pudo conocer a Cristiano Ronaldo, a quien le gritó para que él lo saludara y finalmente sí fue así.

Sin embargo, este saludo se dio desde lejos, pero al menos cumplió un sueño al poder ver al portugués, en medio de su último mundial.