Detrás de cámaras de MasterChef Celebrity: Emiro Navarro mostró detalles de esta temporada

El creador de contenido y exparticipante de La casa de los famosos Colombia 2025 sorprendió a sus seguidores con un detrás de cámaras de algunas escenas del reality donde será participante próximamente: MasterChef Celebrity 2026.

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¿Por qué Emiro Navarro es reconocido?

Emiro Navarro es reconocido principalmente por su carrera como creador de contenido e influencer, y por la gran popularidad que alcanzó tras su participación en La casa de los famosos Colombia 2026.

Sus videos y publicaciones se han destacado por ser auténticos, humorísticos y cotidianos, lo cual lo ha llevado a tener una grande y sólida comunidad en plataformas digitales como Instagram y TikTok.

Emiro Navarro es un creador de contenido e influencer (Foto de Canal RCN)

Su historia de vida es algo que ha impactado en varias ocasiones a sus seguidores, ya que Emiro ha confesado que le ha tocado trabajar desde los 13 años para ayudar a financiar sus estudios y apoyar económicamente a su familia.

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¿Quiénes serán todos los participantes de MasterChef Celebrity 2026?

Hace algunos meses se anunció la octava temporada de MasterChef Celebrity 2026 y quienes han disfrutado de las anteriores ediciones de este reality estuvieron pendientes al anuncio de quienes serían los participantes en esta ocasión.

Es por ello que, unas semanas después, Canal RCN dio a conocer el listado de los nombres de las celebridades que estarían compitiendo dentro de la cocina:

Actores y actrices: Angélica Blandón, Emmanuel Restrepo, Hugo Gómez, Jimmy Vásquez, Lina Tejeiro, Luciano D'Alessandro, Luisa Vergara, Marcela Carvajal, Mariana Mozo, Martha Restrepo, Sebastián Vega, Tuto Patiño, Verónica Orozco y Víctor Tarazona.

Presentadores y periodistas: Diana Mina, Julieta Piñeres y Milena López.

Comediantes: Iván Marín, Tavo Bernate y Virginia Lizcano.

Creadores de contenido: Emiro Navarro, Pautips y Sebastián Villalobos.

Deportistas: Robert Farah

Ellos serán todos los participantes de MasterChef Celebrity Colombia 2026 (Foto de Canal RCN)

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¿Cómo fue el detrás de escenas de MasterChef Celebrity 2026 que compartió Emiro Navarro?

Hace un par de horas, Emiro Navarro compartió en su cuenta de Instagram un detrás de cámaras de una escena que tuvo que grabar para MasterChef Celebrity 2026. El video sorprendió a sus seguidores, ya que se trataba de una pelea ficticia que estaba teniendo con 3 de sus compañeras: Lina Tejeiro, Milena López y Martha Restrepo.

En la grabación se puede observar cómo están actuando bajo unos parámetros específicos que les dio producción, ya que se trataba de una escena para publicitar el reality. La escena fue divertida gracias a la variedad de talentos que había, pues Lina y Martha son actrices, Milena López es presentadora y Emiro es creador de contenido.

El detrás de cámaras que compartió Emiro generó más expectativa en el público, ya que quieren observar cómo será la convivencia y la competencia dentro del reality.