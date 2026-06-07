Él es el novio de Hanny Vizcaíno: protagonista de Pa' seguirte queriendo

Una de las actrices más jóvenes y reconocidas de la televisión en Colombia, Hanny Vizcaíno, sorprendió a sus seguidores al publicar un video donde reveló la identidad de su actual pareja.

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¿Por qué Hanny Vizcaíno es tan reconocida?

Hanny Vizcaíno ha ganado un gran reconocimiento en el mundo de la televisión colombiana, debido a que, pese su corta edad (15 años), ha demostrado tener un sobresaliente talento como actriz. Es conocida principalmente por haber interpretado a Isabel Trujillo en la serie Pa´Quererte de Canal RCN.

Hanny Vizcaíno interpretó a Isabel Trujillo en Pa´Quererte de Canal RCN (Foto de Canal RCN)

Su actuación y su personaje cautivaron a miles de personas, ya que, en la historia, interpretaba a una niña espontánea y audaz que tendría que aprender a convivir con su papá después de no haber tenido una relación con él durante 6 años.

Gracias a su impecable trabajo en la reconocida producción, Hanny obtuvo el premio a Actriz Revelación en los premios India Catalina en el año 2021, consolidándose como una de las jóvenes promesas de la actuación en Colombia.

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¿Quién es el novio de Hanny Vizcaíno?

Además de actuar, Hanny Vizcaíno ha construido una comunidad importante en redes sociales como Instagram y TikTok, donde publica contenido relacionado con actuación, bailes, moda, rutinas diarias, tendencias, entre otras cosas.

Sin embargo, el pasado 05 de julio Hanny sorprendió a sus seguidores al compartir un video bailando con quien sería su actual pareja. Muchas de sus admiradoras quedaron confundidas, ya que era la primera vez que compartía un video con esa persona; sin embargo, una de ellas no dudó en comentar: “Hanny, ¿es tu novio?”, a lo que ella respondió “Chi”.

Una vez ya se había confirmado que se trataba de su pareja, la mayoría de sus seguidoras comentaron mensajes de amor y apoyo a su nueva relación.

A pesar de que no se tiene mucha información de la identidad del novio de la actriz, se sabe, por como aparece en su perfil de perfil de TikTok, que su nombre es Matías Alarcón y que no es una persona que hace parte del mundo del entretenimiento.

¿Hanny Vizcaíno hará parte del elenco de Pa´Seguirte Queriendo?

Hace algunos meses, Canal RCN anunció la segunda parte de la reconocida serie Pa’ Quererte, donde la mayoría de los actores seguirán haciendo parte del elenco. Entre ellos, por supuesto, se encuentra Hanny Vizcaíno como Isabel Trujillo, Sebastián Martínez como Mauricio Reina y Juliette Pardau como Dany Daza.

Personajes de Pa´Seguirte Queriendo (Foto de Canal RCN)

Además de algunos otros importantes actores como Carlos Camacho en el papel de Toño, Manuel Sarmiento como Jorge, Luis Eduardo Arango como Octavio Victoria, Laura de León como Azucena Tinocco, Diana Wiswell como Catalina Vengoechea, Aida Morales como Elvira y Alejandra Ávila como Milagros.