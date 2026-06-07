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Neymar anunció una radical decisión sobre su futuro con Brasil tras la eliminación en el Mundial 2026

Neymar anunció una decisión sobre su futuro con la selección después de la eliminación de Brasil frente a Noruega en los octavos de final del Mundial 2026.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Neymar anunció una radical decisión sobre su futuro con Brasil
Neymar anunció una radical decisión sobre su futuro con Brasil tras la eliminación en el Mundial 2026 (Foto Odd ANDERSEN / AFP)

La Selección de Brasil se despidió del Mundial 2026 tras perder 2-1 frente a Noruega en los octavos de final, un resultado que puso fin al sueño de obtener una nueva Copa del Mundo y que marcó un momento muy emotivo para uno de los jugadores más importantes del equipo: Neymar Jr.

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La eliminación significó un duro golpe para el delantero brasileño, quien regresó a la selección después de varios meses de recuperación por una lesión y llegó con la ilusión de conseguir el título que siempre soñó con su país.

Tras la eliminación de Brasil, Neymar tomó una decisión que cambia su futuro con la selección
Neymar le dice adiós a un sueño con Brasil tras la eliminación del Mundial 2026 (Foto CHANDAN KHANNA / AFP)

¿Qué decisión tomó Neymar sobre la Selección de Brasil?

Después de la derrota ante Noruega, Neymar anunció que no volverá a disputar un Mundial con la Selección de Brasil, poniendo fin a una historia de más de una década vistiendo la camiseta de su país.

El encuentro terminó 2-1 a favor del equipo europeo. El único gol brasileño fue anotado por Neymar desde el punto penal en los minutos finales del compromiso, pero la anotación no fue suficiente para evitar la eliminación del conjunto brasileño.

La noticia fue confirmada por el reconocido periodista italiano Fabrizio Romano, quien aseguró que el delantero considera que este fue su último Mundial representando a la selección brasileña.

Neymar confirmó la decisión que temían los hinchas de Brasil tras la eliminación del Mundial 2026
Neymar confirmó que no volverá a jugar un Mundial con Brasil tras la derrota ante Noruega (Foto Jewel SAMAD / AFP)

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¿Qué dijo Neymar tras anunciar su retiro de los Mundiales con Brasil?

De acuerdo con las declaraciones compartidas por medios internacionales y nacionales, Neymar aseguró que su tiempo con la selección llegó a su final después de 16 años portando la camiseta de Brasil.

El delantero disputó cuatro Copas del Mundo desde Brasil 2014 y, aunque estuvo muy cerca en varias oportunidades, nunca logró levantar el trofeo con su selección.

"Lo intenté. Lo intenté. Empezó aquí en el estadio MetLife y terminó aquí. Ahora se acabó", expresó el futbolista al finalizar el partido.

Miles de seguidores lamentaron su despedida de los Mundiales y recordaron que Brasil no consigue levantar la Copa del Mundo desde el año 2002, cuando obtuvo su quinto título.

Cabe recordar que Neymar llegó a esta Copa del Mundo después de superar una complicada lesión que lo mantuvo varios meses fuera de las canchas. Tras un intenso proceso de recuperación, logró ponerse nuevamente en forma para cumplir su objetivo de representar una vez más a Brasil.

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