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Esta es la razón por la que Julián Quiñones rechazó jugar con la Selección Colombia y eligió a México

El delantero nació en Colombia, pero decidió representar a México en el Mundial 2026. Esta fue la razón por la que rechazó vestir la camiseta de la Tricolor.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
La verdadera razón por la que Julián Quiñones decidió no jugar con la Selección Colombia
Esta es la razón por la que Julián Quiñones rechazó jugar con la Selección Colombia (Foto CARL DE SOUZA / AFP)

La eliminación de México frente a Inglaterra en los octavos de final del Mundial 2026 volvió a poner en el centro de la conversación a uno de sus jugadores más destacados: Julián Quiñones, delantero nacido en Colombia que decidió representar a la selección mexicana.

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El futbolista fue una de las grandes figuras del combinado mexicano durante el torneo e, incluso, quedó en la historia por marcar el primer gol de México en esta Copa del Mundo.

Tras su actuación, muchos colombianos volvieron a preguntarse por qué un jugador nacido en el país decidió no vestir la camiseta de la Tricolor.

¿De dónde es Julián Quiñones?

Julián Andrés Quiñones Quiñones nació el 24 de marzo de 1997 en Magüí Payán, Nariño, en el suroccidente de Colombia.

Cuando era muy joven llegó a México para continuar su carrera como futbolista profesional y allí comenzó a consolidarse en el fútbol.

En 2023 obtuvo oficialmente la nacionalidad mexicana, lo que le permitió ser convocado por la selección de ese país e iniciar su camino con el combinado nacional.

Desde entonces, Quiñones ha vestido la camiseta de México en diferentes competencias internacionales, incluido el Mundial 2026, el primero de su carrera.

Julián Quiñones reveló por qué rechazó jugar con Colombia y decidió representar a México
La verdadera razón por la que Julián Quiñones decidió no jugar con la Selección Colombia (Foto Yuri CORTEZ / AFP)

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¿Por qué Julián Quiñones no jugó para la Selección Colombia?

El gran nivel que mostró Julián Quiñones durante el Mundial hizo que muchos aficionados colombianos se preguntaran nuevamente por qué nunca defendió los colores de la Selección Colombia.

De acuerdo con declaraciones entregadas por el propio jugador y con información publicada por diferentes medios nacionales e internacionales, la decisión estuvo relacionada principalmente con el fuerte vínculo que construyó con México durante gran parte de su vida.

Quiñones ha explicado en varias oportunidades que llegó al país cuando era muy joven y que fue allí donde encontró las oportunidades para crecer como futbolista y también como persona.

Por esa razón, siempre ha manifestado sentir un profundo agradecimiento y un cariño especial hacia la nación que lo recibió.

También se conoció que, en 2023, la Selección Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, intentó convencerlo para integrar la Tricolor. Sin embargo, el delantero rechazó la posibilidad porque ya había tomado la decisión de representar a México.

Para Quiñones, vestir la camiseta mexicana era una forma de devolver el apoyo y las oportunidades que recibió durante gran parte de su carrera deportiva.

La verdadera razón por la que Julián Quiñones decidió no jugar con la Selección Colombia
Esta es la razón por la que Julián Quiñones rechazó jugar con la Selección Colombia (Foto CARL DE SOUZA / AFP)
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