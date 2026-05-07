Vidente que acertó en pasados triunfos de Colombia predijo el marcador final de la Selección Vs Suiza: ¿cómo quedará?

Colombia sigue unida con la fe intacta de que la Selección clasificará a cuartos de final en La Copa Mundial FIFA 2026 este martes 7 de julio, día en el que se enfrentarán a Suiza en el Estadio BC Place, en la ciudad de Vancouver, Canadá.

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Hasta el momento hay una preocupación y es que la tricolor es la Selección que se ha tenido que desplazar a los tres países para poder competir, o sea, su descanso no ha sido como el de otros países; sin embargo, hasta el momento, han rendido en sus partidos.

Por ahora, aunque exista este temor, se sabe que los colombianos no van a tener miedo y van a conservar la misma seguridad que han mantenido en los cuatro partidos jugados en esta copa mundial.

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Mientras que llega el martes, la hinchada de los cafeteros están emocionados porque tienen muchas expectativas, de hecho, porque ya se había perdido la fe en el fútbol; pero, personas que pueden predecir el futuro, da esperanzas de que Colombia puede llegar lejos en el Mundial.

¿Qué dijo el vidente sobre el partido de Colombia Vs Suiza en el Mundial 2026?

Darío Castillo, vidente y lector de cartas, ya había predicho partidos anteriores del Mundial 2026 y a la mayoría de ellos, ya había acertado, así mismo, sí predijo el marcador final entre Colombia y Ghana el pasado viernes 3 de julio.

Vidente predice partido contra Suiza. (AFP/ Patricia De Melo Moreira)

En el video que el hombre compartió en su cuenta oficial de Instagram, leyó las cartas y tras un fuerte análisis, dijo que el marcador entre Colombia y Suiza sería de 2 a 1 y la tricolor sería el equipo que clasificará a cuartos de final.

¿Cuáles otros partidos del Mundial 2026 había acertado el hombre con sus predicciones?

Marcador final de Colombia Vs Suiza según vidente. (AFP/ Ulises RUIZ )

Mencionado anteriormente, Darío Castillo, el vidente que acertó el triunfo de Colombia contra Ghana en el Mundial 2026, ya había acertado en 12 partidos de los dieciseisavos, o sea, solo se equivocó en cuatro.

Por eso, él le está dando confianza a los hinchas colombianos, quienes ya creen en sus predicciones y tiene la fe de que la tricolor va a clasificar a los cuartos de final en la copa del mundo.