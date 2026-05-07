Jugador paraguayo rompe el silencio y revela su dura conversación con Mbappé tras polémico partido

El pasado sábado 4 de julio, Francia y Paraguay se enfrentaron en La Copa Mundial 2026 durante la clasificación a cuartos de final, la cual ganó el equipo europeo, marcando un gol contra cero; triunfo que se dio gracias al juego de Kylian Mbappé.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Polémico desplante de Messi a Vozinha quedó grabado en video: ¿qué hizo?

Sin embargo, más allá del resultado, este partido entre el país latino y los franceses, fue tendencia en redes sociales debido a las polémicas actitudes de algunos futbolistas, quienes se enfrentaron en medio de la chancha y no precisamente por el balón.

Lo que se ve en los videos, es que Mbappé protagonizó con su actitud de risa mientras que los paraguayos tenían una actitud más desafiante, pero al final, el francés tuvo una acción cuestionada por los internautas.

Artículos relacionados Copa Mundial Vidente que predijo el título de Argentina en 2022 lanzó inquietante predicción sobre Colombia

Precisamente, uno de los latinos que tuvo un fuerte cruce con el europeo, quien le habría lanzado duras palabras durante el juego, reveló qué fue lo que él le dijo y esto, generó gran revuelo.

¿Qué le dijo Mbappé al jugador paraguayo durante su partido en el Mundial 2026?

A través de las plataformas digitales, está circulando una entrevista que le hicieron al paraguayo, Juan José Cáceres, quien tuvo un cruce con Kylian Mbappé durante el partido para la clasificación a cuartos de final de la Copa Mundial 2026.

Jugador paraguayo sorprendió al revelar su conversación con Mbappé. (AFP/ CHARLY TRIBALLEAU)

Precisamente, el jugador latino respondió con exactitud qué fue lo que se dijeron en medio de su enfrentamiento y respondió que si escuchó cuando supuestamente el francés lo “insultó”.

“dice: me quieres dar un beso y le digo, bueno… ya que estás”.

Artículos relacionados Mundial de fútbol Carlos Queiroz se pronunció sobre Colombia tras su triunfo contra Ghana y dio reveladora predicción

Tras revelar esta conversación, Cáceres se echa a reír y dice que no escuchó que Mbappé le haya dicho algo grosero.

¿Mbappé se pronunció tras sus diferencias con los paraguayos?

La dura conversación entre Mbappé y un jugador paraguayo salió a la luz. (AFP/ Franck Fife)

Kylian Mbappé no se quedó callado tras su juego contra Paraguay en La Copa Mundial 2026 y reveló que “ellos quisieron jugar sucio y Francia también lo podía hacer”, además, dijo que su equipo fue mejor y por eso, los vencieron.