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Famosa presentadora le pidió matrimonio a su novio: así fue la romántica propuesta

La reconocida presentadora, mostró en redes sociales detalles de la romántica propuesta de matrimonio.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Luisa Fernanda W revela pistas de su boda con Pipe Bueno.
Luisa Fernanda W soltó detalles de su boda con Pipe Bueno. (Foto: Freepik)

Isabella Atehortúa, una de las presentadoras de Noticias RCN, recientemente capturó la atención en redes sociales al revelar que decidió pedirle matrimonio a su pareja, un momento que decidió registrar por medio de un video y que, como era de esperarse, no pasó desapercibido entre los internautas.

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¿Cuál fue la presentadora de Noticias RCN que le pidió matrimonio a su pareja?

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida presentadora colombiana ha construido una comunidad de miles de seguidores, sorprendió hace pocas horas al compartir una grabación en la que mostró con lujo detalle cómo fueron los preparativos para dar este paso con su ahora prometido.

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"POV: pidiéndole ala amor de mi vida que se case conmigo", escribió la periodista en el video que ya cuenta con cientos de likes by reacciones.

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En el comentado video, se puede observar el momento en el que, junto a sus amigas, compraron la decoración y todo lo necesario para la celebración, luego, hizo un registro de cómo junto a ellas logró que el lugar que tenía destinado para hacer su declaración de amor quedará listo.

Posteriormente, Isabella, mostró en el post cómo su futuro esposo "arruinó" la sorpresa que le tenía preparada, pues el hombre terminó ingresado a la casa por el lugar que no era, situación que lo llevó a sospechar, pues al entrar, se encontró con todas las personas invitadas que esperaban escondidos el momento indicado para salir.

¿Cómo fue la propuesta de matrimonio que la presentadora Isabella Atehortúa le hizo a su prometido?

Según lo comentó la antioqueña en la descripción del post, antes de que ella tomara la iniciativa de pedirle matrimonio a su compañero de vida, él yo había lo había hecho primero.

"Sí, ya me habían pedido matrimonio. Sí, yo también pedí. Es lo que uno llama un chiste interno. Y también que este amor me brota por los poros y cursi sí que soy. 2 pedidas y también van a ser 2 matrimonios", fueron las palabras de la exreina de belleza.

Finalmente, la comunicadora, quiso compartir con su comunidad toda la dedicatoria que le hizo a su esposo antes de pedirle que se casara con ella, un mensaje en donde una vez más expuso todo su amor y, por su puesto, su deseo de poder compartir una vida juntos con el bebé que viene en camino.

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