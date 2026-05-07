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Brasil se despide del Mundial 2026: ni el gol de Neymar evitó la eliminación

En un partido decisivo, Brasil se quedó por fuera de los cuartos de final tras perder contra Noruega.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Jugadores brasileños en el terreno de juego durante el Mundial 2026.
Brasil se despide del mundial 2026 tras partido contra Noruega. Foto | Paul ELLIS.

Este domingo 05 de julio, el pentacampeón del mundo se despidió de la Copa Mundial 2026 luego de un partido en el que se enfrentó contra Noruega y perdió 2-1 en los octavos de final. un resultado que dejó al equipo brasileño por fuera de la oportunidad de llevarse el título.

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¿Cuánto quedó el partido de Brasil contra Noruega que lo dejó por fuera del Mundial 2026?

El compromiso que se llevó a cabo en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, se vio marcado por la intensidad y la emociones no solo de los jugadores en el terreno de juego, sino también por parte de la hinchada.

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En primer lugar, Noruega, quien avanzó a cuartos de final, supo aprovechar cada una de las oportunidades, especialmente Erling Haaland, quien se ha convertido en una de la grandes figuras del campeonato, pues como era de esperarse el delantero logró anotar un doblete que le permitió ganar ventajas sobre el equipo de Neymar.

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Por su parte, Brasil, también tuvo varias opciones para cambiar el rumbo del compromiso y ponerlo a su favor, pues apenas en el minuto 14 de juego, no logró anotar su primer gol luego de que desperdiciara un penal, una acción que terminó siendo determinante para el desarrollo del partido.

¿Brasil se queda por fuera del Mundial? Así quedó el compromiso

Justo cuando el partido estaba por terminar, la selección dirigida Carlo Ancelotti tuvo a su favor un penal que fue cobrado por Neymar, quien asumió la responsabilidad y anotó el único gol del compromiso.

Sin embargo, el gol del jugador brasileño no les alcanzó para llegar al empate, pues fue demasiado tarde y no fue suficiente para evitar que su equipo se convirtiera en el siguiente en abandonar el torneo de la FIFA.

Con el resultado, los noruegos continúan en competencia y siendo uno de los equipos que más han logrado destacar en esta edición del Mundial, además de lograr imponerse como una de las 8 mejores selecciones.

Sin duda, una de las grandes figuras del la Copa es el gran Haaland, quien ha hecho historia al convertirse en uno de los candidatos a ganarse el título de goleador del Mundial.

Brasil, por su parte, vuelve a quedarse en el camino antes de alcanzar las instancias decisivas y deberá replantear su proyecto deportivo tras una eliminación que ha generado un fuerte impacto entre sus aficionados y la prensa internacional.

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