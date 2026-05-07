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Neymar rompió en llanto y quedó tendido en suelo tras eliminación en el Mundial

La imagen de Neymar completamente devastado ya le da la vuelta al mundo y se convierte en una de las más virales del Mundial 2026.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Neymar llora desconsoladamente tras la eliminación de Brasil del Mundial.
Neymar rompió en llanto tras quedarse por fuera del Mundial 2026. Foto | Odd ANDERSEN.

La reciente eliminación de la Copa Mundial 2026 en la que Brasil quedó por fuera del sueño mundialista, dejó una de las imágenes más desgarradoras de todo el torneo, pues luego de que el equipo fuera vencido por Noruega en los octavos de final, Neymar rompió en llanto en pleno terreno de juego.

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¿Cómo reaccionó Neymar tras la eliminación de Brasil del Mundial 2026?

En medio del video que ya le da la vuelta al mundo y en donde quedó registrada la sentida reacción del jugador, se puede observar con detalle cómo tuvo que ser consolado y acompañado por sus compañeros de equipo quienes lo abrazaron para manifestarle su apoyo en este momento.

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Neymar, quien ingresó poco después del segundo tiempo, terminó convirtiéndose en el protagonista de los últimos minutos, esto luego de que fuera el encargado de cobrar un penal con el que logró anotar un gol que, aunque fue motivo de celebración de la hinchada, no terminó siendo suficiente para evita su salida del campeonato.

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Tan pronto el árbitro indicó que el compromiso llegó a su fin, la prensa internacional captó de inmediato la emotiva reacción del delantero brasileño, quien no pudo ocultar lo mucho que le afectó la derrota frente a Noruega, y por consiguiente, el hecho de perder la posibilidad de avanzar a cuartos de final.

¿Cuánto quedó el partido que dejó a Brasil por fuera del Mundial?

Neymar, uno de los máximos jugadores de Brasil, lloró desconsoladamente mientras permaneció por varios segundos arrodillado en el césped mientras al tiempo se cubría sus rostro.

Neymar rompió el silencio tras perderse el duelo de Brasil vs Haití
Neymar se quebró tras derrota de Noruega en el Mundial / (Foto de AFP)

Y es que, lo que la pentacampeona del mundo llegó, como todos los equipos con la ilusión intacta de poder conseguir la anhelada victoria, sin embargo, no contaba con encontrarse un rival efectivo y muy dispuesto a quedarse con el triunfo, además de contare con el impecable desempeño de Erling Haaland, quien marcó un doblete que los llevó directo a cuartos.

Jugadores brasileños en el terreno de juego durante el Mundial 2026.
Brasil se despide del Mundial 2026. Foto | Paul ELLIS.

Sin duda, la escena protagonizada por el 10 de la selección brasileña, se ha convertido en una de las más conmovedoras y virales en lo que va del mundial, pues al parecer se trataría de la última participación del futbolista en una Copa del Mundo.

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