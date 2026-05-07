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Bota de Oro Mundial 2026: estos son los tres candidatos que se disputan el título

En esta edición del Mundial 2026, tres jugadores se encuentran empatados, situación que podría cambiar en los siguientes compromisos.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Lionel Messi y Kylian Mbappé en el Mundial 2026.
Estos son los candidatos a máximo goleador del Mundial 2026. Foto | AFP /JUAN MABROMATA - AFP / FRANCK FIFE.

La Copa Mundial 2026 continúa acaparando la atención de millones de personas que siguen de cerca el torneo más importante del fútbol en todo el planeta. Así mismo, otro de los temas que han despertado interés entre los hinchas, es la carrera por la bota de oro, un reconocimiento que recibe el jugador con más goles a lo largo del torneo.

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¿Cuáles son los candidatos más fuertes a ganarse la bota de oro en el Mundial 2026?

Respecto a los nombres que encabezan la lista y desde ya se perfilan como los máximos favoritos a llevarse el título se encuentran Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Francia) y Erling Haaland (Noruega), quienes a lo largo del torneo han tenido una destacada participación cada uno 7 anotaciones de gol.

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En primer lugar, Lionel Messi, continúan imponiéndose como uno de los grandes opcionados a recibir este título, con 39 años, el argentino sigue demostrando por qué es considerado por muchos como el 'Mejor del Mundo'.

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En segundo lugar se encuentra Kylian Mbappé, el francés que sigue dejando claro en el terreno de juego, su capacidad de cara al arco y lo cerca que está de poder obtener esta distinción en esta edición del Mundial.

¿Qué dijo Lionel Messi tras el triunfo de Argentina?
Lionel Messi es uno de los candidatos a la bota de oro. / (Foto de AFP)

¿Cuál es el máximo goleador del Mundial 2026?

El tercer lugar de la tabla es para Erling Haaland, quien se ha convertido en la sorpresa del Mundial al igualar a Messi y Mbappé, pues a lo largo de su participación ha respondido con contundencia en el campo de juego, demostrando que también es uno de los grandes merecedores del título.

Es importante mencionar que, tanto Mbappé como Haaland, han jugado ya un partido más que Messi. Además, seguido de los tres jugadores que hasta ahora llevan un empate, se encuentra Harry Kane, quien hasta el momento ha sumado cinco goles, detrás de él, le siguen Dembélé, Oyarzabal yVinicius, con cuatro goles.

Erling Haaland, jugador de Croacia
Erling Haaland se ha vuelto uno de los futbolistas más virales del Mundial (Foto de AFP/Jonathan NACKSTRAND)

Cabe señalar que, desde el primer mundial, nadie ha ganado la Bota de Oro en dos ocasiones, lo cual podría cambiar en esta edición, esto debido a que Kylian Mbappé ya tiene una condecoración como máximo artillero mundialista, la conseguida en el pasado Mundial de Qatar.

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