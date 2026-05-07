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Hincha ataca a Neymar tras su derrota contra Noruega: este es el impactante momento

Es viral un video en el que exponen a un hincha que arremete contra Neymar, luego de ser vencido por Noruega en el Mundial 2026.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Hincha atacó a Neymar tras la eliminación de Brasil
Captan el momento en que un hincha ataca a Neymar. (AFP/ CHANDAN KHANNA)

En la tarde de este domingo 5 de julio, Brasil y Noruega se enfrentaron en la Copa Mundial FIFA 2026 y el marcador final dejó por fuera del torneo al país latinoamericano; pues los europeos anotaron dos goles contra 1.

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Sin duda, es un momento bastante conmovedor para los brasileros, quienes desde hace muchos años no ganan nada; últimamente han pasado por una supuesta mala racha, pero su país rival tampoco fue fácil.

Tras este resultado, las redes no han dejado de reaccionar al ver cómo Neymar entristeció, ya que hoy marcó su último gol en un Mundial, pues se despide de la copa del mundo y por eso, esperaba llegar más lejos este año.

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Precisamente, el futbolista no pudo contener el llanto y se sentó sobre la cancha a llorar desconsoladamente, mientras que sus compañeros lo alentaban; sin embargo, después pasó un momento que tienen a los internautas hablando.

¿Cuál es el video de un hincha arremetiendo contra Neymar tras su partido contra Noruega?

A través de las plataformas digitales, se hizo rápidamente viral un video en el que se ve cómo un hincha arremete contra Neymar, tras su derrota contra Noruega en la Copa Mundial 2026.

Captan el momento en que un hincha ataca a Neymar
El impactante momento que vivió Neymar tras perder con Noruega. (AFP/ Odd ANDERSEN )

En el clip se ve que el futbolista va saliendo de la cancha junto a sus compañeros y personal de su equipo, cuando alguien le lanza algo y esto golpea su cabeza.

Eso provocó el enojo del brasilero, quien se devuelve y empieza a gritarle a la tribuna, pero quienes iban con él, lo sujetan y se lo llevan.

¿Por qué se dice que Brasil tendría una mala racha?

Tras la derrota de Brasil ante Noruega en el Mundial 2026, internautas revivieron el supuesto karma que los estaría haciendo perder en casi todo desde el 2022.

El impactante momento que vivió Neymar tras perder con Noruega
Hincha atacó a Neymar tras la eliminación de Brasil. (AFP/ Jewel SAMAD)

Pues se volvió nuevamente viral el video en el que el jefe de prensa de Brasil sujeta a un gato con una mala practica y lo tira de la mesa en la que estaban dando una entrevista en el Mundial de Qatar.

Tras este momento, quedaron eliminados en cuartos de final y del resto de importantes eventos deportivos, quedaban eliminados rápidamente; pues dicen que aquí quedaron con la mala racha.

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