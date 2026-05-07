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Experto predijo el partido de Colombia contra Suiza: hizo esta inquietante revelación

Experto en fútbol hizo su predicción para el partido de Colombia Vs Suiza y adivinó quiénes marcarían goles.

Paula Orjuela Quevedo Por: Paula Orjuela Quevedo
Experto sorprendió con su pronóstico para Colombia vs. Suiza
Experto reveló lo que podría pasar en el Colombia vs. Suiza. (AFP/ Carl Recine)

Este martes 7 de julio, a las 3:00 p.m, los colombianos tienen una importante cita con la tricolor, quienes disputarán por un ligar en los cuartos de final en La Copa Mundial 2026; jugarán contra Suiza en el Estadio BC Place, en la ciudad de Vancouver, Canadá.

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El pasado viernes, la Selección Colombia le regaló a todo un país la emoción de que pueden llegar muy lejos en este torneo, precisamente, porque desde el 2018 no estaban en un Mundial y fue en 2014 en donde debitaron como unos grandes del fútbol.

Hasta el momento, los expertos dicen que es un equipo completamente sólido y que tienen todo para llegar a la final, pues esto es lo que han revelado grandes figuras del fútbol como Rio Ferdinand y Zidane.

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Por eso, los hinchas cafeteros no pierden la fe de que la Selección pueda avanzar en esta importante competencia deportiva y desde ya, los extranjeros también están haciendo sus apuestas.

¿Cuál es la predicción del experto en fútbol para el partido de Colombia contras Suiza en el Mundial 2026?

De acuerdo con uno de los más famosos streamers sobre el fútbol y quien es panelista de 412, habló desde su experiencia en este deporte y predijo lo que pasaría en el partido de Colombia Vs Suiza, este martes.

Experto lanzó una revelación sobre Colombia y Suiza
Experto sorprendió con su pronóstico para Colombia vs. Suiza. (AFP/ Carl Recine)

Según lo que dice, Lautaro del Campo, conocido como La Cobra, dice que Colombia le ganará a Suiza y hará el mejor partido hasta el momento, además, confesó que el marcador final sería tres goles contra dos.

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¿Para el streamer quiénes serán los jugadores que marquen gol, según su predicción?

Mediante un streaming, La Cobra habló con mucha seguridad sobre la tricolor, pues en momentos pasados ya había hablado de lo bien que están jugando.

Experto lanzó una revelación sobre Colombia y Suiza
Experto predijo cómo terminará Colombia vs. Suiza. (AFP/ Odd ANDERSEN)

Por eso, dijo que Colombia anotará tres goles contra Suiza en la Copa Mundial FIFA 2026 y estos serán marcados por Lucho Díaz, James Rodríguez diciendo que “se va a destrabar” y la tercera anotación sería un “cabezazo” de algún central.

Aquí mencionó a Dávinson Sánchez; el experto en fútbol volvió a emocionar a los colombianos al hablar con tanta convicción sobre la Selección y se espera que más que una predicción, sea una manifestación.

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