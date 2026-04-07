Vidente que predijo el título de Argentina en 2022 lanzó inquietante predicción sobre Colombia

Mientras las selecciones avanzan en las fases definitivas del torneo, muchos aficionados también siguen de cerca lo que dicen astrólogos, tarotistas y videntes que aseguran poder anticipar el futuro de la competencia.

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En esta ocasión volvió a llamar la atención una reconocida vidente argentina que se hizo famosa por haber asegurado, antes de la final de Catar 2022, que la Selección Argentina levantaría la Copa del Mundo.

Ahora, la mujer volvió a pronunciarse sobre el Mundial 2026 y sorprendió con una nueva predicción sobre el camino de la Albiceleste.

La vidente que acertó el Mundial de Argentina hizo nueva predicción: ¿cómo le irá a Colombia? (Foto Paul ELLIS / AFP)

¿Qué dijo la vidente que predijo la victoria de Argentina en el Mundial 2022?

Durante una entrevista con un medio argentino, la tarotista fue consultada sobre el futuro de la Selección Argentina en el actual Mundial y si volvería a coronarse campeona.

Aunque reconoció que el equipo dirigido por Argentina seguirá teniendo un buen rendimiento, aseguró que esta vez la historia sería diferente y que no lograría quedarse nuevamente con el título.

La mujer explicó que, según las cartas y las energías que ha percibido durante el torneo, el ambiente alrededor del Mundial está más pesado y que existen varias situaciones que complicarán el camino del equipo argentino.

"No me gusta todo lo que está pasando energéticamente en este momento [...] Van a pasar cosas, pero va a haber trabas [...] Argentina va a llegar lejos en el mundial, pero no va a ser campeón del mundo”, comentó la vidente, quien también aseguró que Argentina encontrará varios obstáculos durante las fases finales del campeonato.

Sin embargo, aclaró que la selección sí avanzará varias rondas y que, según su lectura, alcanzará las semifinales del Mundial 2026.

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¿Cómo afecta a Colombia lo que dijo la reconocida tarotista?

Las declaraciones rápidamente despertaron la atención de los hinchas colombianos, ya que el posible camino de la Tricolor podría cruzarse con el de Argentina.

Si Colombia logra vencer a Suiza en los octavos de final y Argentina le gana a Egipto, ambas selecciones disputarían en cuartos de final un lugar para las semifinales del Mundial 2026.

Por esa razón, la predicción de la vidente también ha sido interpretada como un posible anuncio de lo que ocurriría con Colombia, ya que si Argentina llega a las semifinales, significaría que el combinado nacional perdió en cuartos de final contra el equipo albiceleste.