¡Histórico! Colombia acaba de romper un récord en los Mundiales: ¿qué pasó?

En la noche de este viernes 3 de julio, Colombia se está enfrentando a Ghana para la clasificación a los octavos de final de la Copa Mundial FIFA 2026, desde Kansas en Estados Unidos.

En el primer tiempo, más seis minutos de reposición, la tricolor anotó su primer gol en el minuto 14, gracias al mediocampista Jhon Arias, quien se está robando las miradas en el mundo entero por su gran desempeño en este partido.

Por eso mismo, hasta el mismo exfutbolista, Rio Ferdinand, destacó la gran jugada del colombiano y no solo eso, pues habló de lo bien que está compitiendo los cafeteros ante Ghana, cuestionando que el equipo rival está aparentemente desesperado.

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Sin embargo, ambos equipos acaban de hacer historia esta noche en un Mundial, precisamente, por todo lo que ocurrió en los primeros quince minutos del primer tiempo en este enfrentamiento.

¿Por qué Colombia y Ghana hicieron historia en un Mundial?

Sin duda, todo lo que ocurrió iniciando el partido entre Colombia Vs Ghana en La Copa Mundial FIFA 2026 no pasó desapercibido en las redes, primero, porque el colombiano Jhon Córdoba se lesionó y por eso se dio su cambio obligatorio en el minuto 7.

Colombia acaba de protagonizar un hecho histórico en los Mundiales. (AFP/ Odd ANDERSEN)

Así mismo, cinco minutos después, el jugador de Ghana, Marvin Senaya, también salió de la cancha en el minuto 12, siendo reemplazado por Alidu Seidu.

Por eso, los dos países hacen historia en un Mundial, porque según reportes, nunca antes había ocurrido que los dos equipos tuvieran un cambio obligatorio en los primeros 15 minutos del partido.

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Sí se había dado que un solo equipo presentara cambios, pero los dos, no.

¿Qué pasó con Jhon Córdoba en el partido de Colombia Vs Ghana en el Mundial 2026?

No habían transcurrido ni diez minutos del primer tiempo del partido de Colombia Vs Ghana en la copa del mundo que, el jugador número 9, Jhon Córdoba, ya estaba siendo reemplazado debido a una lesión que sufrió.

Colombia y Ghana rompieron un récord histórico. (AFP/ Odd ANDERSEN)

Según reportes, habría sufrido una lesión muscular en la parte interna de su pierna izquierda, pues lo que se vio en vivo y en directo, es que habría sentido un fuerte tirón, lo que lo detuvo al defender el balón contra el ghanés, Jerome Opoku.

Hasta el momento, se espera si se sabe qué pasará con el futbolista por lo que queda del mundial, en el caso de que lleguen a clasificar esta noche.