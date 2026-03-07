La Selección Colombia logró clasificar a los octavos de final en el Mundial 2026 luego de jugar contra la Selección de Ghana en Kansas, Estados Unidos este viernes 3 de julio.

¿Cómo fue el partido de Colombia contra Ghana en el Mundial 2026?

Los cafeteros lograron dominar el balón la mayor parte del tiempo, pero los africanos también los apretaron bastante.

Sin embargo, la tricolor logró hacer la diferencia luego de que el futbolista Jhon Arias anotara gol tras una asistencia de Luis Suárez.

Aunque los colombianos se ilusionaron con un segundo gol de Luis Díaz, pero este fue anulado tras fuera de lugar.

El partido quedó con un resultado 1-0, donde los colombianos festejaron tras lograr pasar a la siguiente fase.

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¿Qué memes surgieron tras el partido de Colombia contra Ghana en el Mundial 2026?

Luego de este encuentro entre los colombianos y los africanos los internautas no tardaron en reaccionar en redes sociales, donde sacaron una infinidad de memes al respecto.

Muchos se tomaron con humor diferentes momentos que ocurrieron durante el partido, entre ellas las lesiones, el gol anulado, los cambios y la tensión del juego.

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Cabe destacar que, la Selección Colombia deberá ahora jugar contra la Selección de Suiza el próximo martes, a quienes deberán superar para pasar a cuartos de final en el Mundial y seguir con el sueño de obtener la tan anhelado Copa del Mundo.

Es importante señalar que, este partido lo podrás disfrutar por medio de la pantalla del Canal RCN y de la aplicación y el canal de YouTube de Canal RCN con los mejores profesionales de fútbol que te mantendrán al tanto de todos los detalles de Colombia y las demás selecciones del Mundial.

Los jugadores se mostraron bastante felices y emocionados por este logro, indicando lo mucho que se esforzaron y trabajaron para seguir avanzando en la competencia.

Asimismo, hablaron sobre el siguiente partido, indicando que darán lo mejor de ellos para seguir presentes en el Mundial 2026.

Destacaron que deben seguir trabajando bastante y analizar su próximo rival.