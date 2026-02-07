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Novia de Erling Haaland cautiva con fotos apoyándolo en el Mundial 2026

Novia del futbolista Erling Haaland ha acaparado todas las miradas en el Mundial 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
novia de Erling Haaland
Novia de Erling Haaland acapara miradas/AFP: STACY REVERE

La novia del futbolista Erling Haaland, de la Selección de Noruega, ha cautivado la atención de millones de fanáticos alrededor del mundo debido al gran reconocimiento que está teniendo el delantero en el Mundial 2026.

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¿Quién es la novia de Erling Haaland, jugador de Noruega en el Mundial 2026?

La mujer llamada Isabel Haugseng Johansen es colombo-noruega y cuenta con casi 500 mil seguidores en su cuenta de Instagram, donde suele mostrar gran parte de su estilo de vida.

novia de erling haaland

Isabel se conoció con el futbolista antes de que este alcanzara la fama por su gran talento para este deporte, pues ambos crecieron en Noruega, cuyo romance surgió en medio de su adolescencia, según reportaron varios medios internacionales fue gracias al fútbol, pues ella también habría practicado este deporte en su juventud.

Ambos se convirtieron en padres en el 2024, pero no suelen compartir mucho de su bebé en redes sociales, manteniendo este aspecto de su relación en la mayor privacidad posible.

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¿La novia de Erling Haaland lo apoya en el Mundial 2026?

La mujer se ha vuelto tendencia en redes sociales luego de sus publicaciones en sus redes sociales, donde se ha mostrado muy feliz apoyándolo en cada uno de los partidos que ha disputado en esta competencia, donde se ha destacado por su goles e imponente físico.

noruega contra brasil en el mundial 2026

"¡Un sueño! Estamos todos muy orgullosos", escribió en una de sus publicaciones.

En un carrusel se dejó ver posando junto al jugador muy feliz y demostrando el amor que hay entre ellos.


Asimismo, en el más reciente partido de Noruega contra Costa de Marfil también se mostró en el Estadio acompañándolo con un outfit muy vaquero.

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Cabe destacar que, el delantero se prepara ahora para su próximo encuentro contra la Selección de Brasil tras haber pasado a octavos de final.

El partido se llevará a cabo el 5 de julio a las 3:00 p.m, hora Colombia en el Estadio Nueva York–Nueva Jersey.

Este encuentro ha generado gran expectativa, pues será un duelo entre dos grandes como lo son Erling Haaland y Vinicius Junior.

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