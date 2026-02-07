¿Qué es el cáncer de lengua? La enfermedad que le fue diagnosticada a famoso periodista

Recientemente el periodista mexicano Humberto Padgett compartió públicamente que fue diagnosticado con una extraña enfermedad que comenzó con síntomas de lengua.

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¿Qué es el cáncer de lengua, el diagnóstico del periodista mexicano?

Tras varios exámenes médicos el periodista reveló que le había dicho que se trataba de cáncer de lengua, un extraño tumor en esta parte del cuerpo.

Muchas personas comenzaron a preguntarse qué es este tipo de cáncer, cuáles son sus síntomas y por qué es importante detectarlo a tiempo.

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El cáncer de lengua hace parte de los cánceres que afectan la cavidad oral y puede desarrollarse tanto en la parte visible de la lengua como en la base, una zona más cercana a la garganta.

Cáncer de lengua: estos son los síntomas que no deberías ignorar. (Foto: Freeepik)

Su aparición suele estar relacionada con el crecimiento anormal de células que forman tumores y que, si no se detectan oportunamente, pueden extenderse a otras partes del cuerpo.

El cáncer de lengua es una enfermedad que se produce cuando las células de este órgano comienzan a multiplicarse de forma descontrolada. Dependiendo de la zona donde aparezca, puede clasificarse como cáncer de la cavidad oral o como cáncer de la orofaringe.

Especialistas señalan que este tipo de cáncer puede afectar funciones importantes como hablar, masticar e incluso respirar cuando la enfermedad avanza.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de lengua?

Entre los factores que suelen asociarse con un mayor riesgo se encuentran el consumo de tabaco, el exceso de alcohol, algunas infecciones por virus del papiloma humano (VPH) y antecedentes familiares, aunque también puede presentarse en personas sin estos factores.

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En muchos casos, el diagnóstico se realiza mediante una evaluación médica, estudios por imágenes y una biopsia que permite confirmar la presencia de células cancerígenas.

Los síntomas pueden variar según la ubicación y el avance de la enfermedad, pero existen algunas señales que suelen repetirse con frecuencia.

Cáncer de lengua: estos son los síntomas que no deberías ignorar. (Foto: Freeepik)

Una de las más comunes es la aparición de una llaga o úlcera en la lengua que no cicatriza después de varias semanas. También puede presentarse dolor persistente, dificultad para mover la lengua, molestias al hablar o comer.