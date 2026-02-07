Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

¿Qué es el cáncer de lengua? La enfermedad que le fue diagnosticada a famoso periodista

Estos son los síntomas del cáncer de lengua y por qué una detección temprana puede marcar diferencia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Humberto Padgett periodista que fue diagnosticado con cáncer de lengua
Cáncer de lengua: estos son los síntomas que no deberías ignorar. (Foto: Freeepik)

Recientemente el periodista mexicano Humberto Padgett compartió públicamente que fue diagnosticado con una extraña enfermedad que comenzó con síntomas de lengua.

Artículos relacionados

¿Qué es el cáncer de lengua, el diagnóstico del periodista mexicano?

Tras varios exámenes médicos el periodista reveló que le había dicho que se trataba de cáncer de lengua, un extraño tumor en esta parte del cuerpo.

Muchas personas comenzaron a preguntarse qué es este tipo de cáncer, cuáles son sus síntomas y por qué es importante detectarlo a tiempo.

Artículos relacionados

El cáncer de lengua hace parte de los cánceres que afectan la cavidad oral y puede desarrollarse tanto en la parte visible de la lengua como en la base, una zona más cercana a la garganta.

Humberto Padgett periodista que fue diagnosticado con cáncer de lengua
Cáncer de lengua: estos son los síntomas que no deberías ignorar. (Foto: Freeepik)

Su aparición suele estar relacionada con el crecimiento anormal de células que forman tumores y que, si no se detectan oportunamente, pueden extenderse a otras partes del cuerpo.

El cáncer de lengua es una enfermedad que se produce cuando las células de este órgano comienzan a multiplicarse de forma descontrolada. Dependiendo de la zona donde aparezca, puede clasificarse como cáncer de la cavidad oral o como cáncer de la orofaringe.

Especialistas señalan que este tipo de cáncer puede afectar funciones importantes como hablar, masticar e incluso respirar cuando la enfermedad avanza.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de lengua?

Entre los factores que suelen asociarse con un mayor riesgo se encuentran el consumo de tabaco, el exceso de alcohol, algunas infecciones por virus del papiloma humano (VPH) y antecedentes familiares, aunque también puede presentarse en personas sin estos factores.

Artículos relacionados

En muchos casos, el diagnóstico se realiza mediante una evaluación médica, estudios por imágenes y una biopsia que permite confirmar la presencia de células cancerígenas.

Los síntomas pueden variar según la ubicación y el avance de la enfermedad, pero existen algunas señales que suelen repetirse con frecuencia.

Humberto Padgett periodista que fue diagnosticado con cáncer de lengua
Cáncer de lengua: estos son los síntomas que no deberías ignorar. (Foto: Freeepik)

Una de las más comunes es la aparición de una llaga o úlcera en la lengua que no cicatriza después de varias semanas. También puede presentarse dolor persistente, dificultad para mover la lengua, molestias al hablar o comer.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

Mejores días para cortarse el pelo en julio Salud y Belleza

Calendario lunar julio 2026: estas son las mejores fechas para cortarte el cabello

El calendario lunar revela los mejores días de julio 2026 para cortarte el cabello según tu objetivo

Mundial 2026 - pausas de hidratación Mundial de fútbol

La verdadera razón por la que se hacen pausas de hidratación durante los partidos del Mundial 2026

Muchos creen que es por el calor, pero esta es la otra razón de las pausas en el Mundial 2026.

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado Salud

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado

Una ingeniera especializada explicó qué hacer durante un sismo tras las ecientes emergencias sísmicas que se han vivido en el mundo

Lo más superlike

Andrea Valdiri emocionó al mostrar cómo logró cumplir su misión humanitaria en Venezuela Andrea Valdiri

Andrea Valdiri contó el inesperado apoyo que recibió para llevar ayuda humanitaria a Venezuela

Andrea Valdiri reveló cómo consiguió apoyo para llevar 100 toneladas de ayuda humanitaria a Venezuela.

Ella es la novia de Jude Bellingham: le lleva seis años al jugador que conquistó las redes Copa Mundial

Ella es la novia seis años mayor que Jude Bellingham, el jugador que cautivó las redes sociales

La respuesta de Blessd a un usuario que criticó su música Blessd

Blessd estalló contra seguidor que criticó su música y le lanzó contundente advertencia, ¿qué dijo?

Jurado de MasterChef Celebrity Colombia 2026. MasterChef Celebrity Colombia

Este es el drástico cambio que tendrá MasterChef Celebrity 2026, ¿de qué se trata?

Carín León en el Nu Stadium Talento internacional

Carín León rompió un récord en Miami tras agotar completamente la boletería en el Nu Stadium