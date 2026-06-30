La verdadera razón por la que se hacen pausas de hidratación durante los partidos del Mundial 2026

Las altas temperaturas se han convertido en uno de los grandes retos durante el Mundial de fútbol 2026.

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¿Qué medida tomó la FIFA por las altas temperaturas en el Mundial 2026?

Por esta razón, la FIFA implementó una medida que ya se observa en cada uno de los partidos de la copa más importante del mundo.

Este fenómeno ha llamado la atención de miles de aficionados. Aunque muchos creen que se trata únicamente de una decisión relacionada con la salud de los jugadores, detrás de esta iniciativa también existe un importante componente.

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Desde el inicio del Mundial 2026, en todos los encuentros se han realizado pausas de hidratación de tres minutos para que los futbolistas puedan refrescarse y recuperarse de las altas temperaturas que se han presentado en varias de las sedes del campeonato.

Estas pausas se llevan a cabo cuando las condiciones climáticas lo requieren y permiten que los jugadores consuman líquidos, reciban indicaciones de sus entrenadores y bajen un poco la intensidad física antes de reanudar el compromiso balompédico.

Sin embargo, además del beneficio para los futbolistas, estas pausas también representan un espacio que aprovechan los patrocinadores oficiales del torneo para aumentar su visibilidad durante las transmisiones y dentro de los estadios.

¿Por qué las pausas de hidratación no son por temas de salud?

Por esa razón, muchos consideran que detrás de esta decisión también existe un interés comercial que acompaña la estrategia implementada por los organizadores del Mundial.

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Durante esos minutos, las cámaras enfocan con frecuencia las bebidas oficiales del torneo, los espacios destinados a los patrocinadores y diferentes elementos publicitarios que hacen parte de la organización del Mundial.

Aunque el objetivo principal continúa siendo proteger a los jugadores, las pausas también se han convertido en tema habitual en los partidos.

Esta práctica no es exclusiva del Mundial de 2026. En diferentes torneos internacionales de fútbol también se ha implementado y ya no importa si es por tema del clima como en la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, entre otros campeonatos.