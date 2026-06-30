Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Estilo de vida y bienestar

La verdadera razón por la que se hacen pausas de hidratación durante los partidos del Mundial 2026

Muchos creen que es por el calor, pero esta es la otra razón de las pausas en el Mundial 2026.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
Mundial 2026 - pausas de hidratación
La razón por la que la FIFA detiene los partidos del Mundial 2026 durante algunos minutos. (Foto: AFP)

Las altas temperaturas se han convertido en uno de los grandes retos durante el Mundial de fútbol 2026.

Artículos relacionados

¿Qué medida tomó la FIFA por las altas temperaturas en el Mundial 2026?

Por esta razón, la FIFA implementó una medida que ya se observa en cada uno de los partidos de la copa más importante del mundo.

Este fenómeno ha llamado la atención de miles de aficionados. Aunque muchos creen que se trata únicamente de una decisión relacionada con la salud de los jugadores, detrás de esta iniciativa también existe un importante componente.

Artículos relacionados

Desde el inicio del Mundial 2026, en todos los encuentros se han realizado pausas de hidratación de tres minutos para que los futbolistas puedan refrescarse y recuperarse de las altas temperaturas que se han presentado en varias de las sedes del campeonato.

¿Predijeron hace 40 años que Colombia ganaría el Mundial 2026? La verdad del video viral

Estas pausas se llevan a cabo cuando las condiciones climáticas lo requieren y permiten que los jugadores consuman líquidos, reciban indicaciones de sus entrenadores y bajen un poco la intensidad física antes de reanudar el compromiso balompédico.

Sin embargo, además del beneficio para los futbolistas, estas pausas también representan un espacio que aprovechan los patrocinadores oficiales del torneo para aumentar su visibilidad durante las transmisiones y dentro de los estadios.

¿Por qué las pausas de hidratación no son por temas de salud?

Por esa razón, muchos consideran que detrás de esta decisión también existe un interés comercial que acompaña la estrategia implementada por los organizadores del Mundial.

Artículos relacionados

Durante esos minutos, las cámaras enfocan con frecuencia las bebidas oficiales del torneo, los espacios destinados a los patrocinadores y diferentes elementos publicitarios que hacen parte de la organización del Mundial.

Cristiano Ronaldo envió un mensaje a Colombia tras el empate en el Mundial

Aunque el objetivo principal continúa siendo proteger a los jugadores, las pausas también se han convertido en tema habitual en los partidos.

Esta práctica no es exclusiva del Mundial de 2026. En diferentes torneos internacionales de fútbol también se ha implementado y ya no importa si es por tema del clima como en la Copa Libertadores, Copa Sudamericana, entre otros campeonatos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Estilo de vida y bienestar

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado Salud

¿Qué hacer durante un terremoto? Experta explica el protocolo recomendado

Una ingeniera especializada explicó qué hacer durante un sismo tras las ecientes emergencias sísmicas que se han vivido en el mundo

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 que genera expectativa Mundial de fútbol

Katy Perry y su atuendo en la inauguración del Mundial 2026: así será su presentación

El look de Katy Perry en la inauguración del Mundial 2026 genera gran expectativa tras video que publicó la cantante.

¿El Mundial es bueno para la salud? Mundial de fútbol

¿El Mundial es bueno para la salud? Estos serían los cambios en los hábitos de los aficionados

Comenzó el Mundial de Fútbol 2026 y esto genera cambios, lo que abre el debate sobre si es bueno o no para la salud.

Lo más superlike

neymar en el mundial 2026 Neymar

Neymar se burló de matemático tras predicción en el Mundial 2026

Neymar no tardó en dedicarle un mensaje a famoso matemático por sus predicciones en Mundiales.

celebraciones de cumpleaños de Feid Feid

Así celebró Feid sus últimos cumpleaños, ¿nunca estuvo Karol G?

Andreina fiallo felicita a fredy guarin en su cumpleaños Fredy Guarín

Así le celebró Andreina Fiallo el cumpleaños a Fredy Guarín; le dedicó amoroso mensaje

Karina García reveló cómo se ha sentido durante su embarazo Karina García

Karina García rompió el silencio sobre su embarazo y contó el difícil momento que atraviesa: “destruida”

Sebastián Vega reveló cómo fue reencontrarse con su ex Lina Tejeiro

Así fue trabajar con su ex: Sebastián Vega habló de Lina Tejeiro en MasterChef Celebrity